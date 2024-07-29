Penyebab Timnas Voli Putra Indonesia U-20 Kalah dari Jepang di AVC U-20 2024

PENYEBAB Timnas Voli Putra Indonesia U-20 kalah dari Jepang di Asia Volleyball Championships (AVC) U-20 2024 Putra terungkap. Pemain Timnas Voli Putra Indonesia, Krisna, menilai timnya sudah berjuang maksimal untuk memberikan penampilan terbaik, tetapi lawan memang tampil sangat apik.

Ya, Timnas Voli Putra Indonesia U-20 disikat Jepang 3-0 (26-28, 22-25, 21-25) dalam laga terakhir perempatfinal Pul E AVC U-20 2024 Putra. Mentas di Jawapos Arena, Surabaya, Minggu 28 Juli 2024 malam WIB, Indonesia tertinggal 5-9 lebih dulu di awal pertandingan.

Tetapi kemudian, Timnas Voli Putra Indonesia bisa mendekat di angka 12-13. Namun, Jepang mampu terus menjaga keunggulan mereka sampai menginjak skor 24-21.

Setelah itu, Tim Merah-Putih bisa menyamakan skor menjadi 24-24 dan bahkan berbalik unggul 26-25. Sayangnya, mereka tak mampu membendung serangan lawan di poin-poin krusial sehingga akhirnya kalah 26-28 di set pertama.

Pada set kedua, Timnas Voli Putra Indonesia kembali tertinggal jauh 9-16 sebelum kemudian bangkit dan mengejar di angka 18-18. Namun lagi-lagi, mereka lengah di momen-momen kritis dan kemudian tumbang 22-25.

Memasuki set ketiga, tim tuan rumah memulainya dengan lebih baik. Akan tetapi, kali ini Jepang sudah bisa mendominasi sejak pertengahan set dan terus menjauh hingga mengunci kemenangan dengan skor 25-21.