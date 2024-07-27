Hasil AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024: Timnas Voli Putra Indonesia Tembus Semifinal!

SURABAYA – Timnas voli putra Indonesia sukses melaju ke semifinal AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024. Tim Merah Putih menang atas Timnas voli putra India 3-1 (25-20, 25-23,16-25, 25-18) pada perempatfinal di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/7/2024).

Kemenangan itu pun cukup membawa Indonesia memastikan tiket ke semifinal AVC Asian Men's U-20 Volleyball Championship 2024. Tak hanya itu, keberhasilan lolos ke semifinal membuat Indonesia berhak lolos ke FIVB Volleyball Men's U-21 World Championship 2025 (Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025).

Meski masih menyisakan satu laga lagi di perempatfinal Grup E, namun kemenangan atas India sudah cukup bagi Indonesia lolos ke semifinal. Pada laga terakhir Grup E nanti, Fahril dkk akan bertemu Jepang untuk memperebutkan posisi juara grup.

Skuad asuhan Li Qiujiang itu memulai laga set pertama dengan meyakinkan. Mereka tampil dominan hingga membuat India tak berkutik di awal set pertama.

Namun begitu, India mencoba memberi perlawanan jelang akhir set pertama. Beruntung Indonesia mampu tetap tampil tenang dan mengakhiri set pertama dengan skor 25-20.

Memasuki set kedua, pertarungan berjalan sengit. India kali ini mampu melancarkan serangan-serangan yang tak mampu dibendung Indonesia. Tapi, Indonesia juga tidak mau kalah. Alhasil kedua tim bergiliran saling mendapatkan poin.