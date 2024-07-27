Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024: Timnas Voli Putra Indonesia Tembus Semifinal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |21:55 WIB
Hasil AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024: Timnas Voli Putra Indonesia Tembus Semifinal!
Timnas Voli Putra Indonesia U-20 melaju ke semifinal AVC Mens Asian U-20 Volleyball Championship 2024 (Foto: AVC)
A
A
A

SURABAYA – Timnas voli putra Indonesia sukses melaju ke semifinal AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024. Tim Merah Putih menang atas Timnas voli putra India 3-1 (25-20, 25-23,16-25, 25-18) pada perempatfinal di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/7/2024).

Kemenangan itu pun cukup membawa Indonesia memastikan tiket ke semifinal AVC Asian Men's U-20 Volleyball Championship 2024. Tak hanya itu, keberhasilan lolos ke semifinal membuat Indonesia berhak lolos ke FIVB Volleyball Men's U-21 World Championship 2025 (Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025).

Timnas voli putra Indonesia vs Timnas voli putra India di AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024 (Foto: AVC)

Meski masih menyisakan satu laga lagi di perempatfinal Grup E, namun kemenangan atas India sudah cukup bagi Indonesia lolos ke semifinal. Pada laga terakhir Grup E nanti, Fahril dkk akan bertemu Jepang untuk memperebutkan posisi juara grup.

Skuad asuhan Li Qiujiang itu memulai laga set pertama dengan meyakinkan. Mereka tampil dominan hingga membuat India tak berkutik di awal set pertama.

Namun begitu, India mencoba memberi perlawanan jelang akhir set pertama. Beruntung Indonesia mampu tetap tampil tenang dan mengakhiri set pertama dengan skor 25-20.

Memasuki set kedua, pertarungan berjalan sengit. India kali ini mampu melancarkan serangan-serangan yang tak mampu dibendung Indonesia. Tapi, Indonesia juga tidak mau kalah. Alhasil kedua tim bergiliran saling mendapatkan poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/43/3162472/timnas_voli_putri_vietnam_u_21-5nxg_large.jpg
Buntut Dugaan Pakai 2 Pemain Pria, Timnas Voli Putri Vietnam U-21 Terancam Sanksi Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/40/3012185/hasil-avc-challenge-cup-2024-indonesia-kalah-0-3-dari-hong-kong-di-partai-pembuka-uwuYhBiDC9.jpg
Hasil AVC Challenge Cup 2024: Indonesia Kalah 0-3 dari Hong Kong di Partai Pembuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/43/2871616/hasil-avc-asian-volleyball-championship-2023-timnas-voli-indonesia-finis-posisi-9-usai-bantai-thailand-3-0-rUvDyhbI0z.jpg
Hasil AVC Asian Volleyball Championship 2023: Timnas Voli Indonesia Finis Posisi 9 Usai Bantai Thailand 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/43/2871166/hasil-timnas-voli-indonesia-vs-pakistan-di-avc-asian-volleyball-championship-2023-indonesia-kalah-tipis-2-3-1RB00fPVLp.jpg
Hasil Timnas Voli Indonesia vs Pakistan di AVC Asian Volleyball Championship 2023: Indonesia Kalah Tipis 2-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/43/2870749/jadwal-timnas-voli-indonesia-vs-pakistan-di-avc-asian-volleyball-championship-2023-jaga-asa-finis-7-besar-dYADb2zFgl.jpg
Jadwal Timnas Voli Indonesia vs Pakistan di AVC Asian Volleyball Championship 2023: Jaga Asa Finis 7 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/43/2870372/hasil-timnas-voli-indonesia-vs-india-di-avc-asian-volleyball-championship-2023-indonesia-menang-mudah-3-0-6eC6wQKsvl.jpg
Hasil Timnas Voli Indonesia vs India di AVC Asian Volleyball Championship 2023: Indonesia Menang Mudah 3-0
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement