Hasil Panahan Olimpiade Paris 2024: Tim Putri Indonesia Lolos ke Perempatfinal Usai Hajar Wakil Malaysia

PARIS - Kemenangan penting diraih tim putri panahan Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Turun di nomor beregu putri, Tim Indonesia sukses menumbangkan wakil Malaysia di babak 16 besar yang berlangsung di Invalides, Paris, Prancis, Minggu (28/7/2024) sore WIB.

Berkat kemenangan itu, Indonesia yang diwakili Diananda Choirunisa, Rezza Octavia, dan Syifa Nurafifah Kamal pun melaju ke babak perempatfinal. Mereka mengalahkan Malaysia yang diwakili Syaqiera Mashayikh, Nurul Azreena Mohamad Fazil, Ariana Nur Diana Mohamad Zairi, dengan skor 5-3.

Pada set pertama, Indonesia tampil konsisten dengan hampir mengoleksi rata-rata sembilan poin. Dari enam anak yang dilesakkan, Indonesia mengumpulkan total 54 poin.

Angka tersebut sudah cukup bagi Indonesia untuk merebut set pertama. Sebab, Malaysia hanya mampu mengoleksi 52 poin. Indonesia pun unggul 2-0.

Pada set kedua, Indonesia justru kehilangan fokus. Banyak anak panah yang dilancarkan meleset dari target, bahkan dari ketiga wakil tak ada yang mendapat poin 10.

Indonesia pun kalah cukup telak dari Malaysia di set kedua ini dengan 47-55 poin. Hasil ini membuat kedudukan di skor besar imbang 2-2.