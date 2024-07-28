Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Berhasil Menang, Anthony Ginting Akui Sempat Tegang Jalani Laga Pertama di Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |23:17 WIB
Berhasil Menang, Anthony Ginting Akui Sempat Tegang Jalani Laga Pertama di Olimpiade Paris 2024
Anthony Sinisuka Ginting mengaku sempat tegang saat jalani laga perdana di Olimpiade Paris 2024 (Foto: PBSI/Badminton Photo/Mikael Ropars)
PARIS – Anthony Sinisuka Ginting berhasil meraih kemenangan dalam laga perdananya di Grup H cabor bulu tangkis Olimpiade Paris 2024 atas Howard Shu dengan skor 21-14 dan 21-8. Meski menang, ia mengaku sempat tegang.

Ginting memulai pertandingan yang berlangsung di Adidas Arena pada Minggu (28/7/2024) malam WIB itu dengan buruk. Ia banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 3-6 lebih dulu.

Anthony Sinisuka Ginting berlaga di Olimpiade Paris 2024 (Foto: PBSI/Badminton Photo/Mikael Ropars)

Beruntung pemain ranking sembilan dunia itu bisa segera bangkit untuk menyamakan skor menjadi 7-7 dan berbalik unggul 11-8. Ginting terus menjauh dengan keunggulan 16-11 dan kemudian menutup set pertama dengan skor 21-14.

Pada set kedua, ia lagi-lagi tertinggal 2-4 lebih dulu. Namun, Ginting menemukan permainan terbaiknya lagi untuk kembali memimpin di angka 8-5 dan 11-6 saat interval.

Pemain berusia 27 tahun itu terus mendominasi dengan variasi serangannya yang mematikan sehingga bisa menjauh dengan keunggulan 17-6. Pada akhirnya, Ginting mengunci kemenangan dengan skor telak 21-8 atas Shu.

Kendati menang, Onik mengakui pertandingan pertamanya di Olimpiade 2024 tidak mudah. Ia merasakan ketegangan sehingga sempat kesulitan tetapi akhirnya mampu mengatasinya dengan baik.

