Hasil Bulu Tangkis Olimpiade Paris 2024: Anthony Ginting Menang Mudah atas Wakil Amerika Serikat

PARIS – Kemenangan mudah didapatkan Anthony Sinisuka Ginting atas wakil Amerika Serikat, Howard Shu di laga pertamanya pada Olimpiade Paris 2024, Minggu (28/7/2024) malan WIB. Beraksi di Grup H cabang olahraga (cabor) bulu tangkis nomor tunggal putra, Anthony tepatnya menang dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-8.

Hasil positif itu menjadi modal berharga bagi Ginting. Dia tinggal meraih satu kemenangan lagi melawan utusan tuan rumah, Toma Popov Junior, untuk bisa menyegel tiket ke babak berikutnya.

Jalannya Pertandingan

Mentas di Adidas Arena, Paris, Prancis, Ginting mendapatkan perlawanan sengit dari Shu di awal pertandingan. Bahkan, dia tertinggal 3-6 lebih dulu.

Namun, pemain ranking sembilan dunia tersebut bisa bangkit dengan cepat untuk menyamakan skor menjadi 7-7 meski kemudian tertinggal lagi 7-8. Beruntung dia mampu balik menekan lagi dan menjauh dengan keunggulan 11-8 di interval gim pertama.

Usai rehat, Onik -sapaan Ginting- bermain sangat luar biasa. Smash-smash keras nan mematikan yang dilancarkannya sangat efektif menembus pertahanan lawan sehingga dia bisa memperlebar jarak menjadi 16-11.

Selain itu, pemain berusia 27 tahun tersebut juga minim melakukan kesalahan. Alhasil, dia dengan mudah mendulang poin demi poin untuk menutup gim pertama dengan skor 21-14.