Hasil Bulu Tangkis Olimpiade Paris 2024: Tampil Gemilang, Gregoria Mariska Tunjung Hajar Tunggal Putri Ukraina

PARIS – Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung sukses menghajar wakil Ukraina, Polina Buhrova di laga pertama Grup G bulu tangkis Olimpiade Paris 2024, Minggu (28/7/2024) malam WIB. Dalam aksi perdananya di Olimpiade Paris 2024 itu, Gregoria tampil gemilang hingga akhirnya menang dengan skor 21-10 dan 21-15.

Kemenangan tersebut membuat Gregoria selangkah lagi lolos ke babak berikutnya. Dia hanya tinggal memenangkan satu pertandingan tersisa di Grup G kontra utusan Ceko, Tereza Svabikova.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Adidas Arena, Paris, Gregoria tampil garang sejak awal pertandingan. Dia tancap gas menyerang untuk langsung unggul 6-0.

Setelah itu, Buhrova mulai memberikan perlawanan. Namun, sang jagoan Tim Merah-Putih masih terus mendominasi dengan keunggulan 9-4 dan 11-6 di interval gim pertama.

Selepas rehat, Gregoria membuat Buhrova kerepotan meladeni variasi serangan bola-bola silang yang diterapkannya. Hasilnya, pemain kelahiran Wonogiri itu terus memimpin di angka 16-9 dan kemudian mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-10.

Pertarungan sengit terjadi di awal gim kedua. Buhrova bisa mengimbangi permainan Gregoria sehingga mereka saling kejar mengejar angka sampai menginjak skor 7-7.