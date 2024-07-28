Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis Olimpiade Paris 2024: Tampil Gemilang, Gregoria Mariska Tunjung Hajar Tunggal Putri Ukraina

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |21:03 WIB
Hasil Bulu Tangkis Olimpiade Paris 2024: Tampil Gemilang, Gregoria Mariska Tunjung Hajar Tunggal Putri Ukraina
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

PARIS – Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung sukses menghajar wakil Ukraina, Polina Buhrova di laga pertama Grup G bulu tangkis Olimpiade Paris 2024, Minggu (28/7/2024) malam WIB. Dalam aksi perdananya di Olimpiade Paris 2024 itu, Gregoria tampil gemilang hingga akhirnya menang dengan skor 21-10 dan 21-15.

Kemenangan tersebut membuat Gregoria selangkah lagi lolos ke babak berikutnya. Dia hanya tinggal memenangkan satu pertandingan tersisa di Grup G kontra utusan Ceko, Tereza Svabikova.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Adidas Arena, Paris, Gregoria tampil garang sejak awal pertandingan. Dia tancap gas menyerang untuk langsung unggul 6-0.

Setelah itu, Buhrova mulai memberikan perlawanan. Namun, sang jagoan Tim Merah-Putih masih terus mendominasi dengan keunggulan 9-4 dan 11-6 di interval gim pertama.

Selepas rehat, Gregoria membuat Buhrova kerepotan meladeni variasi serangan bola-bola silang yang diterapkannya. Hasilnya, pemain kelahiran Wonogiri itu terus memimpin di angka 16-9 dan kemudian mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-10.

Gregoria Mariska Tunjung

Pertarungan sengit terjadi di awal gim kedua. Buhrova bisa mengimbangi permainan Gregoria sehingga mereka saling kejar mengejar angka sampai menginjak skor 7-7.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement