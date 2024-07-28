Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis Olimpiade Paris 2024: Kesulitan Hadapi Unggulan Pertama, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Kalah

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |19:42 WIB
Hasil Bulu Tangkis Olimpiade Paris 2024: Kesulitan Hadapi Unggulan Pertama, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Kalah
Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. (Foto: PBSI/Badmintonphoto/Yohan Nonotte)
PARIS – Pasangan Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari kalah dari unggulan pertama asal China, Zheng Siwei/Huang Yaqiong di laga kedua cabang olahraga (cabor) bulu tangkis nomor ganda campuran Olimpiade Paris 2024. Rinov/Pitha tumabng dengan skor 10-21 dan 3-21, pada Minggu (28/7/2024) malam WIB.

Dengan hasil tersebut, Rinov/Pitha menelan kekalahan pertama di Olimpaide Paris 2024 setelah menang pada pertandingan pembuka kemarin. Selanjutnya, mereka akan bermain dalam laga penentuan di partai terakhir Grup A melawan duet tuan rumah, Thom Gicquel/Delphine Delrue.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di Adidas Arena, Paris, Ripith -sebutan Rinov/Pitha- kesulitan untuk mengimbangi permainan Zheng/Huang sejak awal pertandingan. Mereka terus berada dalam tekanan sehingga tertinggal 3-6.

Selepas itu, pasangan Tim Merah-Putih berusaha memberikan perlawanan hingga mampu mendekat di angka 7-9. Namun, pertahanan mereka mudah ditembus oleh serangan lawan. Alhasil, Zheng/Huang mencapai interval gim pertama dengan keunggulan 11-7.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Pasangan ranking satu dunia itu pun tak mengendurkan serangan selepas interval. Mereka semakin garang menggempur pertahanan Rinov/Pitha hingga terus menjauh dengan keunggulan 16-8.

Di sisi lain, Ripith terus melakukan kesalahan demi kesalahan. Hasilnya, duet Pelatnas PBSI itu kalah dengan skor telak di gim pertama yakni, 10-21.

