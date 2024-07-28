Advertisement
MOTOGP

Menyala! Pembalap Indonesia Borong Juara ARRC 2024 Mandalika Kelas AP250

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |22:09 WIB
Menyala! Pembalap Indonesia Borong Juara ARRC 2024 Mandalika Kelas AP250
Tiga pembalap Indonesia mendominasi ARRC 2024 Mandalika (Foto: Okezone/Qur'anul Hidayat)
A
A
A

JAKARTA - Tiga pembalap Indonesia berhasil memborong tiga posisi teratas di balapan kelas AP250 Asia Road Race Championship (ARRC) 2024 Mandalika, Lombok, Minggu (28/7/2024). M Faerozi meraih posisi pertama, M Kiandra Ramadhipa posisi kedua dan Arai Agaska podium ketiga. Lagu Indonesia Raya pun berkumandang di perhelatan akbar tersebut.

Balapan berlangsung seru dan terjadi saling salip di posisi depan. Faerozi berhasil memaksimalkan peluang di lap terakhir untuk mendahului pembalap di depannya dan meraih podium pertama. Keberhasilan Faerozi dan Arai membuat Yahama Racing Indonesia (YRI) jadi tim terbaik di Race 2 kelas AP250 ARRC 2024 Mandalika.

ARRC 2024

Faerozi bersyukur bisa meraih juara karena bertarung dengan kondisi kaki yang belum sepenuhnya pulih usai cedera. Pembalap berusia 21 tahun itu mengaku berusaha bermain aman dari awal lap dan memaksimalkan peluang di lap terakhir.

"Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, rezeki saya hari ini. Dan untuk hari ini race yang sulit bagi saya karena baru selesai dari recovery. Saya benar-benar comeback di sini, di Mandalika. Alhamdulillah saya bisa memberikan yang terbaik, setelah kemarin di posisi ketiga," ucapnya.

"Dari lap awal sampai lap akhir pertarungan bener-bener rapat, karena pembalap wild card juga sangat kuat, juga pembalap-pembalap lain dari kompetitor. Saya tak mau menggebu-gebu di awal tapi tetap konsisten agar saya tidak ketinggalan. Saya memang mau menyerang di lap akhir," sambungnya.

Sementara itu soal cedera kakinya, Faerozi mengaku kondisinya seperti Race 1 pada Sabtu kemarin. Dia mulai merasakan nyeri di 3 lap terakhir dari 10 lap balapan.

