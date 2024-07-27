Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Foto Bareng Carlos Alcaraz dan Rafael Nadal, Gregoria Mariska Disebut Mirip Emma Raducanu

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |01:02 WIB
Foto Bareng Carlos Alcaraz dan Rafael Nadal, Gregoria Mariska Disebut Mirip Emma Raducanu
Gregoria Mariska Tunjung berfoto bersama Carlos Alcaraz dan Rafael Nadal (Foto: X/Mikha_Angelo)
PEBULUTANGKIS tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil menarik perhatian publik dunia. Lewat fotonya bersama Carlos Alcaraz dan Rafael Nadal, Gregoria sedikit menghebohkan para penggemar tenis dunia.

Beberapa hari lalu, Gregoria melakukan foto bersama dengan dua bintang petenis dunia asal Spanyol yakni Carlos Alcaraz dan Rafael Nadal. Foto tersebut terungkap setelah sang kekasih Mikha Angelo mengunggah foto bersama tersebut lewat akun X.

 

Foto tersebut ternyata rupanya menarik perhatian dunia, tak terkecuali media internasional seperti Sportskeeda. Banyak para penggemar tenis dunia memberikan respons di media sosial X dan menyebut senyum Gregoria mirip Emma Raducanu, petenis cantik asal Inggris.

 

Reaksi lucu pun diungkapkan para penggemar tenis dunia, terkhusus kepada Alcaraz karena sang juara Wimbledon 2024 itu dirumorkan memiliki hubungan dengan Raducanu. Sementara sosok Gregoria dimiripkan dengan Raducanu.

"Carlos mengira itu Raducanu," cuit akun @para***s5.

 BACA JUGA:

"Dia benar-benar mirip Emma," tulis akun @tifosa***nz.

"Haha aku harus melihatnya dua kali, tapi heyy Gregoria juga cantik dan dia termasuk dalam 10 pemain bulu tangkis teratas," tulis akun @soshi***k.

