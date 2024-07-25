Jelang Olimpiade Paris 2024: Usai Rafael Nadal, Gregoria Mariska Tunjung Pamer Foto Bareng Carlos Alcaraz

PEBULUTANGKIS tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, mendapatkan momen langka menjelang gelaran Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, Gregoria berfoto bareng dengan dua petenis anyar, yakni Carlos Alcaraz dan Rafael Nadal.

Untuk diketahui, sebelumnya Gregoria memamerkan foto bersama Nadal di insta story akun instagramnya pada Rabu (24/7/2024) dini hari WIB. Dalam foto tersebut, terlihat raut wajah keduanya tersenyum riang.

Tentunya itu menjadi momen langka bagi Gregoria. Pasalnya, Nadal merupakan petenis anyar dunia yang sudah mengoleksi 22 gelar Grand Slam selama karirnya.

Tapi, momen langka tidak terjadi sampai disitu. Pasalnya, Gregoria juga foto bareng dengan bintang tenis dunia asal Spanyol lainnya yaitu Alcaraz.

Tidak tanggung-tanggung, Gregoria berfoto bersama Alcaraz dan Nadal dalam satu bingkai. Adapun foto tersebut dibagikan langsung oleh kekasihnya, yakni Mikha Angelo dalam akun X pribadinya.

Mikha seakan tidak percaya kekasihnya itu bisa berfoto bareng bersama dua bintang tenis dunia. Sampai-sampai, dia berkelakar dengan meminta Gregoria untuk bertukar raket dengan Alcaraz dan Nadal.