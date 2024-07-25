Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jelang Olimpiade Paris 2024: Usai Rafael Nadal, Gregoria Mariska Tunjung Pamer Foto Bareng Carlos Alcaraz

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |21:01 WIB
Jelang Olimpiade Paris 2024: Usai Rafael Nadal, Gregoria Mariska Tunjung Pamer Foto Bareng Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz, Gregoria Mariska dan Rafael Nadal berfoto bersama jelang Olimpiade Paris 2024 (Foto: X/Angelo_Mikha)
A
A
A

PEBULUTANGKIS tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, mendapatkan momen langka menjelang gelaran Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, Gregoria berfoto bareng dengan dua petenis anyar, yakni Carlos Alcaraz dan Rafael Nadal.

Untuk diketahui, sebelumnya Gregoria memamerkan foto bersama Nadal di insta story akun instagramnya pada Rabu (24/7/2024) dini hari WIB. Dalam foto tersebut, terlihat raut wajah keduanya tersenyum riang.

Tentunya itu menjadi momen langka bagi Gregoria. Pasalnya, Nadal merupakan petenis anyar dunia yang sudah mengoleksi 22 gelar Grand Slam selama karirnya.

Tapi, momen langka tidak terjadi sampai disitu. Pasalnya, Gregoria juga foto bareng dengan bintang tenis dunia asal Spanyol lainnya yaitu Alcaraz.

Tidak tanggung-tanggung, Gregoria berfoto bersama Alcaraz dan Nadal dalam satu bingkai. Adapun foto tersebut dibagikan langsung oleh kekasihnya, yakni Mikha Angelo dalam akun X pribadinya.

Mikha seakan tidak percaya kekasihnya itu bisa berfoto bareng bersama dua bintang tenis dunia. Sampai-sampai, dia berkelakar dengan meminta Gregoria untuk bertukar raket dengan Alcaraz dan Nadal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement