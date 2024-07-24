Kisah Ardy B Wiranata, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Pilih Jadi Warga Negara Kanada

KISAH Ardy B Wiranata, legenda bulu tangkis Indonesia yang pilih jadi warga negara Kanada menarik untuk dibahas. Sebab keputusan Ardy kala itu sangatlah menguncang dunia bulu tangkis Tanah Air, mengingat ia pindah warga negara usai menyandang status sebagai salah satu pebulutangkis terbaik Indonesia.

Pebulutangkis bernama lengkap Ardy Bernardus Wiranata merupakan legenda tunggal putra bulu tangkis Indonesia yang berjaya di era 1990-an. Ia dikenal menjadi salah satu pemain Indonesia yang pernah meraih medali Olimpiade.

Tepatnya pria kelahiran Jakarta, pada 10 Februari 1970 itu menyumbang medali perak di ajang Olimpiade Barcelona 1992. Dari berbagai prestasi membanggakannya, medali perak Olimpiade itu jelas menjadi yang paling luar biasa.

Pada laga final tunggal putra cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Olimpiade Barcelona 1992, Ardy gagal merebut medali emas karena kalah dari wakil Indonesia lainnya. Sosok yang dimaksud adalah Alan Budikusuma.

Alan Budikusuma memang menjadi rival utama Ardy di sektor tunggal putra dunia. Ardy pun pernah merasakan menduduki peringkat satu dunia di sektor tunggal putra BWF.

Ardy yang merupakan jebolan PB Djarum dan mulai berprestasi di dunia bulu tangkis pada akhir 1980-an. Ia menikmati masa kejayaannya pada era 1990-an dan memutuskan pensiun di 1998.