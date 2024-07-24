Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Olimpiade Paris 2024: Jajal Venue Bulu Tangkis, Gregoria Mariska Rasakan Perbedaan Kondisi Lapangan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |02:06 WIB
Olimpiade Paris 2024: Jajal Venue Bulu Tangkis, Gregoria Mariska Rasakan Perbedaan Kondisi Lapangan
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

PARIS – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, telah menjajal lapangan tanding yang menjadi venue utama cabang olahraga (cabor) bulu tangkis di Olimpiade Paris 2024, yakni Adidas Arena, Paris, Prancis. Dia pun merasakan perbedaan kondisi dari terakhir kali bermain di stadion yang bernama asli Porte De La Chapelle itu.

Tim Bulu Tangkis Indonesia untuk pertama kalinya merasakan bermain di Adidas Arena setelah disiapkan untuk menggelar laga Olimpiade 2024. Mereka melakukan latihan perdana di sana pada Senin 22 Juli 2024 waktu setempat.

Gregoria Mariska Tunjung

Selama kurang lebih satu jam, Jonatan Christie dan kolega berlatih di Porte De La Chapelle. Waktu yang singkat itu mereka manfaatkan untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi lapangan.

Gregoria pun merasakan perbedaan kondisi lapangan dari terakhir kali dia mentas di sana pada French Open 2024 pada Maret. Salah satunya adalah suhu udara yang cukup panas.

"Perubahan cuaca cukup mempengaruhi kondisi lapangan saat ini. Waktu itu saat kami ke sini, udaranya dingin sementara kali ini cukup panas. Pencahayaan juga masih diatur, belum final,” kata Gregoria, dilansir dari rilis PBSI, Rabu (24/7/2024).

Halaman:
1 2
