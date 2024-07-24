Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Chen Qing Chen, Pebulutangkis China yang Dijuluki Dora tapi Ditentang Keras di Korsel

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |00:05 WIB
Kisah Chen Qing Chen, Pebulutangkis China yang Dijuluki Dora tapi Ditentang Keras di Korsel
Chen Long kala berlaga. (Foto: Youtube)
A
A
A

KISAH Chen Qing Chen, pebulutangkis China yang dijuluki Dora menarik untuk diulas. Sebab, ia pernah ditentang keras di Korea Selatan.

Hal ini terjadi saat Chen Qing Chen bersama tandemnya, Jia Yi Fan, bertemu dengan pasangan ganda putri Korea Selatan, Kim So-yeong/Kong Hee-yong. Pertemuan itu terjadi di babak semifinal Olimpiade Tokyo 2020.

Chen Qing Chen

Pada laga yang digelar pada 27 Juli 2021 itu, laga berjalan dengan sangat sengit. Kedua pasangan pun terbawa tensi permainan hingga pertandingan memanas.

Chen Qing Chen yang di ajang itu merupakan salah satu unggulan teratas untuk meraih medali emas pun sampai beberapa kali berteriak guna melepas ketegangan. Akan tetapi, salah satu teriakan pebulutangkis yang dijuluki Dora karena potongan rambutnya yang mirip tokoh kartun itu justru menjadi sebuah kontroversi.

Sebab, Chen Qing Chen dianggap melontarkan teriakan yang tak pantas. Dia terdengar menyebut kata "Wo Cao" yang berkonotasi kasar dalam bahasa China.

Akibat teriakannya ini, tandem Jia Yi Fan itu mendapat tentangan keras dari masyarakat Korea Selatan. Bahkan, Asosiasi Bulutangkis Korea Selatan (BKA) sempat akan melaporkan ganda putri China itu ke BWF untuk dihukum.

BKA mendasarkan laporan mereka pada Anggaran Dasar bagian 2.2.4 tentang bab kode etik pemain. Aturan itu melarang setiap pemain untuk melontarkan kata-kata kotor hingga didengar oleh wasit dan penonton.

