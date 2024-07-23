Menang Perdana di F1 GP Hungaria 2024, Begini Reaksi Oscar Piastri

BUDAPEST – Pembalap McLaren, Oscar Piastri, sukses meraih kemenangan pertama di ajang F1 tepatnya pada seri F1 GP Hungaria 2024. Dia pun bereaksi usai meraih kesuksesan itu.

Piastri diketahui memulai balapan dari grid kedua di F1 GP Hungaria 2024. Namun, Piastri akhirnya berhasil mengunci kemenangan di Sirkuit Hungaroring, Budapest, Hungaria pada Minggu 21 Juli 2024.

Kemenangan Piastri merupakan hasil dari strategi tim McLaren yang menarik Lando Norris dari posisi pertama. Pembalap asal Inggris itu awalnya menolak mengikuti instruksi tim, namun dia akhirnya menyerahkan podium tertinggi untuk Piastri.

Hasil manis ini menjadi kemenangan perdana bagi Piastri di ajang F1 GP. Pembalap berusia 23 tahun itu merasa sangat senang bisa meraih kemenangan perdananya sejak debut pada 2023.

"Saya mengawali dengan baik. Cukup baik hingga saya bisa masuk ke Tikungan 1," kata Piastri, dikutip dari Crash, Selasa (23/7/2024).

“Balapannya hebat tapi adil. Itu benar-benar membuat saya siap untuk sisa balapan. Itulah yang membuat saya menang hari ini. Kami melakukan banyak hal dengan benar. Bagi saya, masih banyak hal yang harus dikerjakan untuk masa depan," lanjutnya.