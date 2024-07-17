Timnas Basket Putra Indonesia U-18 Siap Tempur, Pelatih Andrie Ekayana Pede Bisa Juarai SEABA U-18 2024

JAKARTA – Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia U-18, Andrie Ekayana Satya Santosa, optimis pasukannya bisa menjuarai Southeast Asia Basketball Association (SEABA) U-18 2024. Pasalnya Andrie menilai Timnas Basket Putra Indonesia U-18 sudah siap tempur dan mengeluarkan permainan terbaik mereka.

Timnas Basket Putra Indonesia U-18 bakal berpartisipasi di ajang SEABA U-18 2024 yang merupakan kompetisi bola basket antar negara-negara Asia Tenggara. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19-21 Juli di Malaysia.

Pada Selasa 16 Juli 2024 siang WIB, skuad Tim Merah-Putih yang berisikan 12 pemain itupun dilepas oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI), Dito Ariotedjo, di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta. Turut hadir dalam acara tersebut Sekjen PP Perbasi, Nirmala Dewi.

Selepas acara, Andrie Ekayana mengungkapkan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, bahwa timnya sudah siap tempur di SEABA U-18 2024. Namun, mereka masih menunggu pulihnya salah satu pemain andalan mereka, yakni Krishna Jaya, yang masih dalam proses pemulihan cedera.

“Tim saya dalam kondisi yang siap tempur. Tetapi memang ada satu kendala, bukan kendala sih sebenarnya itu proses yang harus kita lewati, satu pemain kita ada yang kemarin itu cedera, yaitu shooter kita, Krishna Jaya,” kata Andrie, dikutip Rabu (17/7/2024).

“Sekarang dalam proses penyembuhan, tapi itu enggak ngurangin semangat kita lah buat bertanding nanti di SEABA,” tambahnya.