3 Pebulu Tangkis Dunia yang Jadi Lawan Jonatan Christie di Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Bintang India

Jonatan Christie akan menghadapi tiga pebulu tangkis dunia di Olimpiade Paris 2024 (Foto: X/@INABadminton)

BERIKUT tiga pebulu tangkis dunia yang jadi lawan Jonatan Christie di Olimpiade Paris 2024. Mereka akan bersua di babak grup cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade Paris 2024 nomor tunggal putra.

Seperti diketahui, drawing babak penyisihan cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade Paris 2024 telah usai dilakukan. Jonatan menghadapi tantangan berat setelah tergabung di Grup L.

Ada pun Grup L ini berbeda dengan grup lain yang hanya berisikan tiga atlet. Di sini, ada empat pebulu tangkis sehingga Jojo akan melakoni lebih banyak pertandingan di babak penyisihan.

Selain melakoni pertandingan lebih banyak, Jonatan juga akan berhadapan dengan tunggal putra lain dari berbagai negara yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pebulu Tangkis Dunia yang Jadi Lawan Jonatan Christie di Olimpiade Paris 2024

3. Julien Carraggi - Belgia





Pebulu tangkis top dunia yang akan jadi lawan pertama adalah Julien Carraggi. Secara popularitas, tunggal putra asal Belgia ini mungkin tidak begitu terkenal mengingat dirinya belum pernah sekali pun menembus pering 10 besar ranking BWF.

Meski begitu, Jojo tidak bisa menganggap remeh. Sebab, Carragi merupakan jawara Austrian Open 2023. Sehingga dari segi kemampuan, ia tetap perlu diwaspadai.

2. Kevin Cordon - Guatemala





Berikutnya, Jonatan juga akan menghadapi Kevin Cordon di babak penyisihan Olimpiade Paris 2024. Seperti diketahui, tunggal putra asal Guatemala ini sukses membuat kejutan di Olimpiade Tokyo 2020 lalu dengan menembus semifinal.

Meski pada akhirnya ia gagal meraih medali, namun penampilan Cordon yang menyulitkan pebulu tangkis top dunia tetap harus diperhitungkan. Kali ini, Jonatan akan merasakan sendiri ketangguhannya.