HOME SPORTS NETTING

Wejangan Aryono Miranat kepada Fajar Alfian/Rian Ardianto Jelang Olimpiade Paris 2024: Harus Berpikir Positif, Tak Boleh Remehkan Lawan!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |07:54 WIB
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

CHAMBLY – Pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, memberi wejangan kepada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto jelang mentas di Olimpiade Paris 2024. Dia mengingatkan Fajar/Rian untuk tetap berpikir positif dan tidak boleh meremehkan lawan.

Fajar/Rian tergabung di grup C dalam Olimpiade Paris 2024 setelah undian sektor ganda putra yang sempat tertunda dilakukan pada Senin 15 Juli 2024. Mereka akan berhadapan dengan unggulan ketiga asal India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, Lucas Corvee/Ronan Labar (Prancis), dan Mark Lamsfuss/Marvin Seidel (Jerman).

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Di atas kertas, grup tersebut bisa dibilang mudah untuk Fajri -sebutan Fajar/Rian. Pasalnya, dari segi ranking dunia pasangan nomor enam dunia itu hanya kalah dari Rankireddy/Shetty yang berada di urutan ketiga.

Begitu pula dari segi pertemuan, Fajar/Rian unggul 3-1 atas Lamsfuss/Seidel dan memimpin 1-0 atas Corvee/Labar. Namun, mantan duet nomor satu dunia itu tertinggal 2-3 dari Rankireddy/Shetty.

Kendati demikian, Aryono tak ingin mantan duet nomor satu dunia itu terlena di fase grup. Dia memperingatkan Fajar/Rian untuk menjaga mental dengan terus berpikir positif tanpa meremehkan lawan.

“Di grup C, Fajar/Rian harus jaga pikiran dan jaga mental. Harus terus berpikir positif karena ini Olimpiade, siapapun lawannya harus siap. Jangan pernah sekalipun meremehkan lawan,” kata Aryono, dilansir dari rilis PBSI, Selasa (16/7/2024).

Fajar/Rian dan lima wakil lain Indonesia dari cabang olahraga (cabor) bulutangkis yang akan mentas di Olimpiade 2024 telah tiba di Chambly, Prancis, pada Minggu, 14 Juli 2024. Mereka akan menjalani pemusatan latihan terlebih dulu.

