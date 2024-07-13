Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Final Four Proliga 2024: Jakarta STIN BIN Gagal ke Final Usai Tumbang dari Jakarta LavAni

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |22:04 WIB
Hasil Final Four Proliga 2024: Jakarta STIN BIN Gagal ke Final Usai Tumbang dari Jakarta LavAni
Jakarta STIN BIN gagal ke final Proliga 2024 usai kalah dari Jakarta LavAni. (Foto: Instagram/bin_volleyballclub)
A
A
A

SEMARANG – Upaya Jakarta STIN BIN ke final Proliga 2024 dipastikan telah berakhir usai mereka kalah dari Jakarta LavAni di hari ketiga putaran kedua babak final four Proliga 2024. Bermain di GOR Jatidiri, Semarang, pada Sabu (13/7/2024), STIN BIN dan juga Palembang Bank SumselBabel kompak menelan kekalahan.

Pertandingan pertama menyajikan pertarungan tim putra, yakni Jakarta Bhayangkara Presisi versus. Dalam laga tersebut, Bhayangkara Presisi meraih hasil gemilang dengan meraih kemenangan 3-0 (25-19, 25-19, dan 25-19).

Hasil positif itu membawa tim asuhan Reidel Toiran membuka persaingan dengan Bank SumselBabel, yang juga mengoleksi dua kemenangan. Laga penutup pada Minggu (14/7/2024) menjadi penentu satu tim, antara Bhayangkara Presisi dan Bank SumselBabel, yang akan mendampingi Jakarta LavAni Allobank Electric di grand final.

Kemudian, lanjut ke pertandingan kedua yang mempertemukan sang juara bertahan Jakarta LavAni kontra Jakarta STIN BIN. Tim yang dimiliki mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, tampil trengginas dengan merebut kemenangan 3-1 (25-19, 22-25, 25-18, dan 25-17).

Jakarta LavAni

Laga keduanya di final four seri kedua ini merupakan kemenangan kedua Jakarta LavAni. Selain itu, kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kelimanya tak terkalahkan dari lima laga selama babak empat besar.

Sementara, STIN BIN harus gigit jari. Sebab, kekalahan dari Jakarta LavAni ini sekaligus mengubur mimpi Rivan Nurmulki dan kolega melaju ke grand final Proliga 2024.

Halaman:
1 2
