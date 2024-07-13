Daftar Juara Lomba Menembak Kapolri Cup 2024

DAFTAR juara lomba menembak bertajuk Kapolri Cup 2024 sudah resmi diumumkan di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta pada Sabtu (13/7/2024) siang WIB. Para juara ini mendapatkan penghargaan berupa piala, medali (emas, perak, dan perunggu), sertifikat, serta uang pembinaan.

Ajang perlombaan ‘Kapolri Cup 2024’ digelar untuk memeriahkan Hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024. Lomba menembak ini berlangsung di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta pada 6 – 11 Juli 2024.

Para peserta terdiri dari anggota TNI, Polri, Perbakin, serta eksekutif yang beradu kemampuan dalam tiga bidang perlombaan. Ketiga bidang tersebut adalah tembak reaksi, tembak sasaran, serta tembak duel plat yang mempunyai kategori dan kelas masing-masing.

Asisten Logistik (Aslog) Kapolri, Irjen Pol Argo Yuwono selaku Ketua Panitia Kapolri Cup 2024 mengungkapkan, peserta lomba menembak kali ini meningkat ketimbang sebelumnya yakni dari 1.009 menjadi 1.154 peserta.

“Diikuti oleh 1.154 peserta, terdiri dari anggota TNI, Polri, Perbakin, dan eksekutif,” ungkapnya dalam acara pembukaan lomba menembak ‘Kapolri Cup 2024’ yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI) di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta pada Sabtu (13/7/2024).