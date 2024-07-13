Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Valentino Rossi yang Jatuh Cinta kepada Umbrella Girl asal Italia

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |12:44 WIB
Kisah Valentino Rossi yang Jatuh Cinta kepada Umbrella Girl asal Italia
Francesca Sofia Novello dan Valentino Rossi. (Foto: Instagram/@valeyellow46)
A
A
A

KISAH Valentino Rossi yang jatuh cinta kepada umbrella girl asal Italia menarik diulas. Sosok perempuan cantik sang umbrella girl MotoGP yang membuat kepincut hati Valentino Rossi itu bernama Francesca Sofia Novello.

Serba-serbi soal kehidupan Valentino Rossi memang selalu menarik diulas. Sebab, dia sudah jadi bintang tersohor di pentas MotoGP, bahkan masih jadi sosok ikonik di ajang itu, meski sudah pensiun sejak akhir musim 2021.

Francesca Sofia Novello dan Valentino Rossi

Salah satu aspek kehidupan Rossi yang ramai disorot adalah percintaan. Sebab, pembalap berjuluk The Doctor itu kerap dikabarkan menjalin asmara dengan sejumlah perempuan cantik, salah satunya umbrella girl bernama Francesca Sofia Novello.

Tetapi, hubungan Rossi dengan Francesca Sofia Novello tak berjalan sesaat saja. Sebab, sejoli itu masih langgeng menjalin asmara sampai sekarang.

Rossi dan Francesca Sofia Novello bahkan semakin hidup bahagia karena sudah dikaruniai seorang putri cantik. Kini, Francesca Sofia Novello pun dikabarkan sedang mengandung anak kedua, buah cintanya dengan The Doctor.

Halaman:
1 2
