Bakal Dipakai Marc Marquez Cs Balapan di MotoGP Austria 2024 Sebulan Lagi, Sirkuit Red Bull Ring Malah Kebanjiran

SPIELBERG – Kabar buruk datang dari Sirkuit Red Bull Ring. Sirkuit yang akan digelar untuk perhelatan MotoGP Austria 2024 yang bakal bergulir sebulan lagi itu malah dilanda banjir besar saat ini.

Menurut laporan Speedweek, hujan lebat melanda daerah sekitar Sirkuit Red Bull Ring pada Kamis 11 Juli 2024 malam waktu setempat. Akibatnya, air langsung menggenang ke dalam area sirkuit.

Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa jalur pit, tangga, dan bahkan bagian dalam pit sebagaian terendam banjir sedalam beberapa sentimeter (cm). Dalam sebuah video yang beredar, kumpulan air berwarna coklat terlihat menggenang di dalam garasi yang berada di sirkuit.

Seorang anggota kru berjalan di atas air yang menggenang itu dengan tinggi sekira batas mata kaki. Selain itu, air juga masuk terowongan yang ada di trek.

Saat ini, Porsche Sports Cup Jerman tengah diadakan di Red Bull Ring. Namun, ajang terbesar yang bakal digelar di Red Bull Ring adalah MotoGP Austria 2024.