3rd Gymnastics Indonesia Open 2024 Jadi Angin Segar Atlet Trampoline

JAKARTA - Kehadiran 3rd Indonesia Open 2024 menjadi angin segar bagi para atlet disiplin trampoline. Bahkan para jawara menilai, event tahunan bergengsi Persatuan Senam Indonesia (Gymnastics Indonesia) merupakan oase di tengah minimnya kompetisi.

Yudha Tri Andika mengaku bangga menjadi juara di trampoline gymnastics Indonesia Open. Atlet dari GRDX Persani Kota Bekasi ini menyabet dua emas dari kategori open putra dan freestyle putra serta satu perunggu di kategori synchronize putra bersama rekannya Handika dalam pertandingan yang berlangsung di Bounce Street, Kelapa Gading, Jumat (12/7/2024).

“Indonesia Open ini turnamen yang sangat kami nantikan. Persiapan saya buat tampil di sini sekitar lima bulan, fokus latihan agar bisa meraih hasil maksimal dan Alhamdulillah saya bisa mendapatkan dua keping emas dan satu perunggu,” kata Yudha, dalam keterangan resmi yang diperoleh, Jumat (12/7/2024).

Sebagai informasi, ini adalah kali pertama disiplin trampoline dan parkour dipertandingkan di Indonesia Open. Pada edisi pertama hanya mempertandingkan disiplin artistik, dan setahun setelahnya Gymnastics Indonesia menambah disiplin ritmik dan aerobik.

Senada hal tersebut juga diungkapkan Kyala Nathania Lim yang berhasil naik podium tertinggi di kategori freestyle putri dan level tiga trampoline putri. Atlet GRDX Bandung ini mengaku sempat vakum beberapa bulan, sebelum akhirnya mendapat kabar Indonesia Open 2024 resmi mempertandingkan disiplin trampoline.

“Jujur kaget dan persiapan saya hanya satu bulan, dari situ saya mulai fokus berlatih. Seneng banget akhirnya bisa mendapatkan medali emas. Ini sangat berarti buat saya karena sudah lama ingin ikut berkompetisi dan ada Indonesia Open. Emas ini menunjukkan bahwa kerja keras aku selama latihan terjawab,” kata Kyala.

Sementara itu, Ketua Umum Gymnastics Indonesia Ita Yuliati mengatakan masukknya disiplin trampoline di Indonesia Open merupakan komitmen PB Persani dalam melakukan pembinaan atlet gymnastics di Tanah Air. Apalagi, trampoline merupakan salah satu dari tiga disiplin yang dipertandingkan di Olimpiade selain artistik dan ritmik.

“Ada tiga faktor yang perlu diperhatikan, yaitu atlet, pelatihn, dan juri. Ini menjadi concern Gymnastics Indonesia. Pekerjaan rumah kami masih banyak, tapi saya berharap untuk untuk semua atlet jangan pernah menyerah untuk berlatih,” ujar Ita.