Aleix Espargaro Kaget Lihat Honda yang Tampil Memble di MotoGP 2024

PEMBALAP Aprilia Racing, Aleix Espargaro, mengomentari kondisi timnya di MotoGP 2024. Dia pun kaget melihat Honda yang tampil memble di MotoGP 2024.

Seperti diketahui, Espargaro akan menjadi pembalap penguji Honda PADA musim depan. Rider berusia 34 tahun itu bakal hengkang dari Aprilia pada akhir musim MotoGP 2024 setelah delapan musim bersama.

Tentu saja, ini menjadi keputusan yang cukup mengejutkan karena Espargaro lebih memilih menjadi pembalap penguji Honda ketimbang Aprilia. Pasalnya, Honda sedang dalam performa yang buruk dalam beberapa tahun terakhir.

Sampai-sampai, Espargaro terkejut dengan kondisi itu. Dia seakan tidak percaya tim sebesar Honda bisa mengalami kemunduran yang cukup signifikan.

Padahal, tim pabrikan asal Jepang itu dihuni pembalap anyar berkualitas. Salah satunya tentu saja, ada Joan Mir yang berstatus juara dunia MotoGP 2020.

“Mereka kehilangan segalanya. Bayangkan betapa sulitnya bagi tim seperti HRC, yang memenangkan segalanya dan sekarang mereka finis di luar poin. Ini mengejutkan secara emosional,” ujar Espargaro,, dinukil dari Crash, Jumat (12/7/2024).

“Misalnya, Joan Mir adalah seorang juara dunia dan sekarang dia tidak mampu menyelesaikan balapan,” sambungnya kemudian.