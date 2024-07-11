Aleix Espargaro Bertekad Jadikan Honda Naik Kelas seperti Aprilia Racing di MotoGP 2025

ALEIX Espargaro bertekad membantu Honda Racing Corporation (HRC) naik kelas seperti Aprilia Racing di MotoGP 2025. Ia akan berusaha membawa atmosfer positif ke pabrikan asal Jepang itu.

Espargaro akan meninggalkan Aprilia di akhir musim MotoGP 2024 setelah delapan musim bersama. Kakak dari Pol Espargaro itu memutuskan untuk gantung helm sebagai pembalap profesional.

Namun begitu, bukan berarti Espargaro akan meninggalkan dunia balap. Sebab, rider berusia 34 tahun itu bakal menjadi pembalap penguji HRC di MotoGP 2025.

Espargaro mengungkapkan ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Ia bahkan merasa terhormat bisa menjadi pembalap penguji Honda di musim depan.

“Ini adalah kesempatan yang sangat bagus dan saya merasa sangat terhormat bisa bergabung dengan HRC,” kata Espargaro, seperti dilansir dari Crash, Kamis (11/7/2024).

“Saya berbicara dengan manajemen petinggi Jepang dan mereka sangat yakin dan percaya pada saya dan inilah yang membuat saya memutuskan untuk pergi,” sambung pria asal Spanyol itu.