5 Atlet Indonesia yang Menjadi Mualaf dan Putuskan Hijrah, Nomor 1 Merasa Tenang saat Dengar Azan

Lindswell Kwok termasuk atlet Indonesia yang menjadi mualaf dan mantap hijrah (Foto: Instagram/@lindswell_k)

BERIKUT lima atlet Indonesia yang menjadi mualaf dan langsung berhijrah. Mereka teguh menjalankan perintah agama setelah berpindah keyakinan.

Hidayah Allah SWT memang bisa menyapa siapa saja termasuk mereka yang tidak terlahir sebagai Muslim. Mengucapkan dua kalimat syahadat merupakan jawaban yang pas bagi non-Muslim untuk panggilan tersebut.

Lalu, siapa saja lima atlet Indonesia yang menjadi mualaf dan langsung memutuskan hijrah? Simak ulasan berikut ini.

5 Atlet Indonesia yang Menjadi Mualaf dan Putuskan Hijrah

5. Markus Horison





Eks Timnas Indonesia ini menjadi seorang mualaf pada 2004. Ia lalu mengganti namanya meniadi Markus Haris Maulana.

Pesepakbola berkepala plontos itu kini menikah dengan perempuan bernama Bylqis Juwita Ningsih. Markus termasuk teguh dalam menjalankan perintah agama.

4. Diego Michiels

Hidayah datang pada pemain naturalisasi ini ketika berada di penjara pada 2013. Diego sempat tersangkut kasus dan harus mendekam di balik jeruji besi.

Jelang persidangan, ia mantap mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadi mualaf. Setelah memeluk agama Islam, sang pemain mengganti namanya menjadi Diego Muhammad Bin Robbie Michiels.