Banyak Kejutan di 3rd Gymnastics Indonesia Open 2024: Juara Bertahan Aerobik Jaga Podium, Ritmik Punya Wajah Baru

3rd Gymnastics Indonesia Open 2024 semakin seru dari hari ke hari. (Foto: Gymnastics Indonesia)

PENYELENGGARAAN 3rd Gymnastics Indonesia Open 2024 menyajikan kejutan-kejutan seru. Juara bertahan disiplin aerobik menutup penampilan dengan sempurna di 3rd Gymnastics Indonesia Open 2024, sedangkan untuk disiplin ritmik melahirkan juara baru yang berhasil membuktikan diri berdiri di podium tertinggi.

Penyelenggaraan 3rd Indonesia Open 2024 disiplin aerobik yang dibuka oleh Ketua Umum Persatuan Senam Indonesia (Gymnastics Indonesia) Ita Yuliati pada Rabu 10 Juli 2024 pagi WIB di GOR Bulungan rampung digelar. Wajah-wajah yang tahun lalu juara kini kembali naik podium tertinggi.

Nanda Anugrah salah satu juara bertahan yang berhasil mempertahankan gelar. Atlet binaan HAGC Lampung ini tampil terbaik di kategori age group putra. Sebagai informasi, terdapat tiga kategori yang dipertandingkan untuk disiplin aerobik, yaitu national development (9-11 tahun), age group (12-14 tahun), dan junior (15-17 tahun).

(Nanda Anugrah (tengah) sukses pertahankan gelar. (Foto: Gymnastics Indonesia)

“Saya seneng banget bisa mendapatkan medali emas lagi di Indonesia Open. Gak nyangka bisa mempertahankan prestasi ini karena event Indonesia Open bergengsi banget untuk para gymnast,” kata Nanda yang mengaku sudah menyiapkan diri secara fokus sejak tiga bulan lalu agar bisa tampil sempurna di Indonesia Open.

Tak jauh berbeda, Edeline Daxilia Pramono yang menjuarai kategori junior putri mengaku sudah menyiapkan waktu satu tahun untuk bisa mendapatkan medali emas di Indonesia Open. Tahun lalu, Edeline juga meraih medali emas, tetapi ia masih turun di kategori age group.

“Saya bener-bener bertekad juara di Indonesia Open, jadinya langsung persiapan setelah juara tahun lalu di kategori age group. Jujur gak nyangka menang karena gap tingkat kesulitan kedua kategori ini beda banget dan peserta lain juga bagus-bagus,” kata Edeline.

Dara 15 tahun ini juga senang karena baginya Indonesia Open adalah satu-satunya wadah menguji kemampuannya selama berlatih. “Untuk aerobik kompetisinya hampir gak ada, sehingga medali emas yang aku dapatkan di Indonesia Open tuh berarti banget karena semua kerja keras aku selama latihan terbayarkan,” kata Edeline.