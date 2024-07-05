Advertisement
MOTOGP

Sempat Jajal Latihan Bebas 1, Aleix Espargaro Resmi Mundur dari MotoGP Jerman 2024 Gara-Gara Belum Fit

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |18:24 WIB
Sempat Jajal Latihan Bebas 1, Aleix Espargaro Resmi Mundur dari MotoGP Jerman 2024 Gara-Gara Belum Fit
Aleix Espargaro kala balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

SAXONY – Pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro, resmi mundur dari MotoGP Jerman 2024. Penyebabnya, dia merasa belum fit dan perlu melanjutkan masa pemulihan cederanya.

Aleix Espargaro berusaha untuk memaksakan dirinya tampil di MotoGP Jerman 2024, meski mengalami cedera pada tangannya. Cedera itu didapat setelah dia kecelakaan dalam sprint race MotoGP Belanda 2024 pada akhir pekan lalu.

Aleix Espargaro

Rider asal Spanyol itu pun menjajal sesi Latihan Pertama (FP1) MotoGP Jerman 2024 yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring pada Jumat (5/7/2024) sore WIB. Namun, setelah beberapa waktu, dia memutuskan untuk kembali ke pit.

Pada akhirnya, Aleix Espargaro memilih mundur dari MotoGP Jerman 2024 pada akhir pekan ini. Pasalnya, dia masih belum pulih sepenuhnya sehingga butuh waktu tambahan untuk pemulihannya.

“Dia mencoba mencobanya kurang dari seminggu setelah kecelakaan Assen itu. @Aleix Espargaro telah mengundurkan diri dari #GP Jerman Kami mendoakan Aleix agar cepat pulih!” tulis pernyataan MotoGP di akun X mereka, @MotoGP, Jumat (5/7/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
