HOME SPORTS F1 & A1

Kegagalan di F1 2021 Ternyata Hantui Lewis Hamilton Bertahun-tahun: Butuh Waktu Lama untuk Move On!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |02:00 WIB
Kegagalan di F1 2021 Ternyata Hantui Lewis Hamilton Bertahun-tahun: Butuh Waktu Lama untuk Move On!
Lewis Hamilton bersama Max Verstappen di podium F1 GP Inggris 2024. (Foto: Reuters)




SILVERSTONE – Kegagalan merebut gelar juara Formula One (F1) 2021 tenyata menghantui Lewis Hamilton selama beberapa tahun. Hamilton mengaku butuh waktu lama agar dirinya bisa move on dan melupakan kekalahan kontroversialnya tersebut dari Max Verstappen.

Ya, pembalap Tim Mercedes AMG Petronas itu mengaku kekalahan kontroversialnya dari Verstappen di perebutan gelar juara F1 2021 berdampak besar untuknya. Memang, kala itu persaingan Verstappen dan Hamilton begitu sengit.

Sebagai pengingat, Hamilton berhasil memenangkan balapan GP Arab Saudi 2021 untuk membuatnya menyamai poin yang dimiliki Verstappen di puncak klasemen. Momen itu tercipta ketika hendak menuju balapan terakhir di Abu Dhabi.

Sayangnya, dalam balapan penentuan di Sirkuit Yas Marina, Hamilton kalah dari sang jagoan Red Bull Racing setelah hanya finis kedua, persis di belakangnya.

Lewis Hamilton

Yang membuatnya terasa menyakitkan adalah Hamilton tampil dominan dengan memimpin hampir di seluruh balapan. Akan tetapi, karena keputusan kontroversial dari Direktur Balapan FIA kala itu, Michael Masi, dia kehilangan posisi terdepan dari Verstappen di lap terakhir.

Kegagalan itu membuat bintang asal Inggris itu tak mampu memecahkan rekor gelar terbanyak dengan titel kedelepannya di F1. Dan tak disangka, kemenangannya di GP Arab Saudi 2021 menjadi kali terakhir dia naik podium dalam 945 hari.

Hamilton baru bisa pecah telur pada akhir pekan lalu dalam balapan kandangnya di GP Inggris 2024. Dia pun mengilas balik perjuangannya untuk bangkit dari keterpurukan setelah kegagalan di Abu Dhabi 2021.



