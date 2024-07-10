Hasil Wimbledon 2024: Daniil Medvedev Susah Payah Kalahkan Jannik Sinner di Perempat Final

DANIIL Medvedev, berhasil kalahkan Jannik Sinner asal Italia di babak perempat final Wimbledon 2024. Medvedev susah payah kalahkan Sinner lewat pertarungan lima set dengan skor 6(7)-7(9), 6-4, 7(7)-6(4), 2-6, dan 6-3.

Kemenangan ini praktis membawa Medvedev melaju ke babak semifinal Wimbledon 2024. Di babak tersebut, dia akan menghadapi pemenang pada laga Carlos Alcaraz asal Spanyol kontra petenis Amerika Serikat, Tommy Paul.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di Center Court, London, Selasa (9/7/2024) malam WIB, pertarungan sengit langsung tersaji. Medvedev mampu unggul dengan skor 6-5. Tapi, Sinner berhasil menyamakan kedudukan menjadi 6-6.

Setelah itu, pertarungan sengit semakin menjadi-jadi. Pada akhirnya, Sinner berhasil merebut kemenangan atas Medvedev di set pertama dengan skor 7(9)-6(7).

Di set kedua, Medvedev memulainya cukup baik dengan ungguli Sinner 3-1. Tapi, Sinner perlahan mampu keluar dari tekanan dan memperkecil kedudukan menjadi 3-4.

Medvedev pun berhasil memperlebar keunggulannya atas Sinner. Alhasil, petenis peringkat lima dunia ini menutup set kedua dengan skor kemenangan 6-4.