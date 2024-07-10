Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Wimbledon 2024: Daniil Medvedev Susah Payah Kalahkan Jannik Sinner di Perempat Final

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |00:07 WIB
Hasil Wimbledon 2024: Daniil Medvedev Susah Payah Kalahkan Jannik Sinner di Perempat Final
Dannil Medvedev kalahkan Jannik Sinner di Perempatfinal Wimbledon 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

DANIIL Medvedev, berhasil kalahkan Jannik Sinner asal Italia di babak perempat final Wimbledon 2024. Medvedev susah payah kalahkan Sinner lewat pertarungan lima set dengan skor 6(7)-7(9), 6-4, 7(7)-6(4), 2-6, dan 6-3.

Kemenangan ini praktis membawa Medvedev melaju ke babak semifinal Wimbledon 2024. Di babak tersebut, dia akan menghadapi pemenang pada laga Carlos Alcaraz asal Spanyol kontra petenis Amerika Serikat, Tommy Paul.

 

Jalannya Pertandingan

Beraksi di Center Court, London, Selasa (9/7/2024) malam WIB, pertarungan sengit langsung tersaji. Medvedev mampu unggul dengan skor 6-5. Tapi, Sinner berhasil menyamakan kedudukan menjadi 6-6.

Setelah itu, pertarungan sengit semakin menjadi-jadi. Pada akhirnya, Sinner berhasil merebut kemenangan atas Medvedev di set pertama dengan skor 7(9)-6(7).

Di set kedua, Medvedev memulainya cukup baik dengan ungguli Sinner 3-1. Tapi, Sinner perlahan mampu keluar dari tekanan dan memperkecil kedudukan menjadi 3-4.

Medvedev pun berhasil memperlebar keunggulannya atas Sinner. Alhasil, petenis peringkat lima dunia ini menutup set kedua dengan skor kemenangan 6-4.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/40/3034662/juara-wimbledon-2024-carlos-alcaraz-ingin-miliki-karier-seperti-the-big-three-SKStgVEZUy.JPG
Juara Wimbledon 2024, Carlos Alcaraz Ingin Miliki Karier seperti The Big Three
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/40/3034447/wimbledon-2024-kalah-di-final-novak-djokovic-akui-kehebatan-carlos-alcaraz-HC1KMbbGTq.jpg
Wimbledon 2024: Kalah di Final, Novak Djokovic Akui Kehebatan Carlos Alcaraz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/40/3034247/hasil-final-wimbledon-2024-novak-djokovic-takluk-carlos-alcaraz-juara-10B5l2wBin.JPG
Hasil Final Wimbledon 2024: Novak Djokovic Takluk, Carlos Alcaraz Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/40/3033927/hasil-final-wimbledon-2024-kalahkan-jasmine-paolini-barbora-krejcikoba-juara-K8SgmjWn2E.JPG
Hasil Final Wimbledon 2024: Kalahkan Jasmine Paolini, Barbora Krejcikoba Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/40/3033688/hasil-semifinal-wimbledon-2024-carlos-alcaraz-tembus-final-usai-kalahkan-daniil-medvedev-spguNVqyiG.jpg
Hasil Semifinal Wimbledon 2024: Carlos Alcaraz Tembus Final Usai Kalahkan Daniil Medvedev
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/40/3032654/hasil-wimbledon-2024-jackson-withrow-aldila-sutjiadi-terhenti-di-babak-kedua-C1iVMGvCDO.jpg
Hasil Wimbledon 2024: Jackson Withrow/Aldila Sutjiadi Terhenti di Babak Kedua
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement