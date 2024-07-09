3rd Gymnastics Indonesia Open 2024 Hadirkan Persaingan Sengit Pesenam Muda

JAKARTA - Ambisi besar diapungkan Halida Kaia Alkhusna dalam mengikuti 3rd Gymnastics Indonesia Open 2024. Ia mau meraih hasil terbaik pada ajang yang dilangsungkan di British School Jakarta (BSJ).

Turun pada disiplin ritmik, Halida sudah melakukan persiapan yang matang. Ia berlatih keras supaya bisa naik podium tertinggi sebagaimana yang pernah dialaminya pada Indonesia Open 2023.

Pada tahun lalu Halida menjadi juara pada nomor all round dan bola. Kali ini dara berusia 11 tahun tersebut turun pada empat nomor yaitu free hand, bola, hoop, dan gada.

"Persiapan dari tahun lalu, habis Indonesia Open sudah langsung fokus menyiapkan buat tahun ini karena bergengsi dan senang soalnya bisa numbuhin kepercayaan diri aku. Saya ingin juara lagi," kata Halida.

Pesenam nasional Sutjiati Kelanaritma, menjadi idola dari Halida. Ia ingin mengikuti jejak sosok yang dikaguminya tersebut.

"Kebetulan saya sepupuan juga dengan Sutji. Sering latihan bareng dan memang sama-sama ingin membanggakan Indonesia," ucapnya.

Terlaksananya 3rd Gymnastics Indonesia Open 2024 tak lepas dari dukungan sponsor. Alita menjadi sponsor utama dan didukung oleh Taspen, British School Jakarta, Taishan, Brick, Global Vista, serta Primaya Hospital yang membantu untuk disiplin trampoline.

Serupa dengan Halida, pesenam dari klub Poza Sport Academy, Sharon Michelle, juga bertekad menjadi juara pada 3rd Gymnastics Indonesia Open 2024. Demi mewujudkannya ia secara rutin melakukan latihan mandiri di rumahnya.