HOME SPORTS F1 & A1

Meski Finis Podium, Lando Norris Tak Puas dengan Hasil F1 GP Inggris 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |02:01 WIB
Meski Finis Podium, Lando Norris Tak Puas dengan Hasil F1 GP Inggris 2024
Pembalap Tim McLaren, Lando Norris. (Foto: Reuters)
A
A
A

SILVERSTONE – Pembalap Tim McLaren, Lando Norris, tak senang dengan hasil yang diraihnya di Formula One (F1) GP Inggris 2024. Meski mampu finis podium usai berada di urutan ketiga, Norris menilai seharusnya dirinya bisa meraih hasil yang lebih baik lagi jika krunya di McLaren bisa membantunya.

Ya, Lando Norris hanya mampu mendapatkan podium ketiga di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Inggris pada Minggu (7/7/2024) kemarin. Pembalap asli Inggris itu finis di belakang Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas) yang menjadi juara, dan Max Verstappen (Red Bull Racing).

Norris mengaku kecewa karena gagal meraih kemenangan lagi di F1 GP 2024. Pembalap berusia 24 tahun itu mengaku kesal dengan McLaren yang kurang membantunya dalam balapan di Sirkuit Silverstone tersebut.

“Tidak mudah untuk menelannya. Oke, dengan kondisi landasan yang berbahaya, segalanya selalu berada di ujung tanduk dan Anda mengambil banyak risiko, dan itu sangat menyenangkan,” tutur Norris dilansir dari Speedweek, Selasa (9/7/2024).

Lando Norris

“Tapi terlalu banyak yang salah bagi kita hari ini. Sebagai sebuah tim, kami tidak melakukan pekerjaan hari ini yang layak mendapatkan kemenangan,” tambahnya.

Walau demikian, Norris juga mengakui banyak melakukan kesalahan dalam balapan itu. Dia kesal lantaran tidak bisa memanfaatkan performa mobil secara maksimal sehingga harus puas finis di urutan ketiga.

Halaman:
1 2
