HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Race F1 GP Inggris 2024: Lewis Hamilton Akhiri Puasa Kemenangan 3 Musim, Max Verstappen Kedua!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |23:04 WIB
Hasil Race F1 GP Inggris 2024: Lewis Hamilton Akhiri Puasa Kemenangan 3 Musim, Max Verstappen Kedua!
Lewis Hamilton menang di F1 GP Inggris 2024. (Foto: F1)
A
A
A

HASIL race F1 GP Inggris 2024 akan diulas dalam artikel ini. Pembalap Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, sukses keluar sebagai pemenang. Hasil ini membuat Hamilton akhiri puas kemenangan selama 3 musim lamanya.

Sesi race atau balapan F1 GP Inggris 2024 berlangsung di Sirkuit Silverstone, Minggu (7/7/2024) malam WIB. Hamilton menang usai mengasapi Max Verstappen di posisi kedua. Sementara posisi ketiga, ini diisi Lando Norris.

Lewis Hamilton

Ini menjadi kemenangan yang sangat spesial bagi Hamilton karena berhasil meraihnya di tanah kelahirannya, Inggris. Tidak hanya itu, yang lebih spesialnya lagi, Hamilton akhirnya kembali mencicipi kemenangan setelah terakhir kali didapat pada F1 GP Arab Saudi 2021.

Jalannya Balapan

George Russell yang start dari posisi pertama memulainya sangat baik. Sementara Max Verstappen berhasil naik ke posisi tiga usai menyalip Lando Norris. Verstappen kini mengincar Lewis Hamilton yang berada tepat di depannya.

Duo Mercedes AMG Petronas masih berada di dua teratas. Russell masih cukup nyaman memimpin balapan setelah melahap 10 putaran. Sementara Verstappen masih tertinggal cukup jauh dari Hamilton yang berada di depannya.

Tepat di lap ke-15, Norris dengan kecepatannya berhasil mengasapi Verstappen. Tak lama kemudian, sang juara bertahan itu harus merosot ke posisi lima karena disalip oleh pembalap McLaren lainnya, yakni Oscar Piastri.

Hamilton berhasil naik ke posisi pertama dengan menggeser Russell. Disini, kejutan terjadi. Pasalnya, Norris yang berada di posisi ketiga secara perlahan berhasil menyalip duo Mercedes dan menempatkannya di posisi pertama.

1 2
