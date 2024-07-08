Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Pecahkan Rekor Kemenangan Casey Stoner di Ducati, Usai Naik Podium Pertama di MotoGP Jerman 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |05:02 WIB
Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati)
Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia pecahkan rekor kemenangan Casey Stoner di Ducati. Pencapaian itu diukir Bagnaia usai dirinya berhasil naik podium pertama di MotoGP Jerman 2024.

Ya, Bagnaia sukses memenangi balapan utama MotoGP Jerman 2024. Kemenangan itu membuatnya memecahkan rekor kemenangan terbanyak di Ducati dengan total 24 kali menang.

Francesco Bagnaia

Rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh pembalap legendaris asal Australia, Casey Stoner. Juara dunia MotoGP 2007 dan 2011 itu meninggalkan Ducati dengan mengoleksi total 23 kemenangan.

Bagnaia menyamai rekor tersebut seusai memenangi MotoGP Belanda 2024 akhir pekan lalu. Praktis, kemenangannya pada balapan utama MotoGP Jerman 2024 di Sirkuit Sachsenring, Minggu 7 Juli 2024 malam WIB membuatnya melampaui rekor pendahulunya.

Pembalap yang akrab disapa Pecco itu sejatinya sempat tertinggal dari rivalnya, Jorge Martin (Prima Pramac) pada awal-awal hingga pertengahan balapan. Bahkan, Pecco sempat turun ke posisi ke-3 sebelum akhirnya mampu kembali mengekor Martin.

Bagnaia terus tertinggal dari Martin hingga beberapa lap terakhir dengan perbedaan waktu nyaris satu detik. Namun, keberuntungan berpihak kepada sang juara dunia musim lalu, Martin yang terus memimpin tiba-tiba terjatuh saat menyisakan dua lap lagi.

Alhasil, hasil itu membuat Pecco dengan mudah mempertahankan posisi terdepan hingga berakhirnya balapan. Dia pun melewati garis finis sebagai posisi pertama diikuti oleh duo kakak-beradik dari Gresini Ducati, Marc Marquez dan Alex Marquez.

