HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Terjatuh di 2 Lap Terakhir MotoGP Jerman 2024, Takhta Klasemen MotoGP 2024 Direbut Francesco Bagnaia!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |21:05 WIB
Jorge Martin Terjatuh di 2 Lap Terakhir MotoGP Jerman 2024, Takhta Klasemen MotoGP 2024 Direbut Francesco Bagnaia!
Jorge Martin gagal finis usai terjatuh di MotoGP Jerman 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

JORGE Martin mengalami nasib sial di MotoGP Jerman 2024. Rider asal Spanyol itu gagal finis usai mengalami insiden saat balapan tinggal menyisakan dua putaran lagi.

Insiden tersebut Jorge Martin gagal finis pada balapan seri kesembilan kali ini. Alhasil, posisi Jorge Martin di puncak klasemen sementara pun digeser Francesco Bagnaia yang berhasil keluar sebagai pemenang.

Francesco Bagnaia naik ke puncak klasemen sementara dengan 222 poin. Sementara Jorge Martin tertahan di peringkat kedua dengan 212 angka.

The Martinator -julukan Jorge Martin- sebenarnya tampil sangat baik sejak awal MotoGP Jerman 2024. Start dari urutan depan, rekan satu tim Franco Morbidelli itu langsung memimpin jalannya lomba.

 BACA JUGA:

Berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Jerman, Minggu (7/7/2024) malam WIB. Para pembalap langsung bersaing untuk memperebutkan posisi terdepan.

Perlahan tapi pasti Jorge Martin dan Francesco Bagnaia mulai meninggalkan para pembalap lain di belakang. Jorge Martin terus melaju hingga berhasil menjaga jarak dengan Pecco -sapaan akrab Bagnaia.

Halaman:
1 2
