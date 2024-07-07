Denmark Dipastikan Bawa Pulang Gelar Juara di Final BWF Super 500 Canada open 2024, Saksikan Pertandingannya Malam Ini, Pukul 22.50 WIB, Live Eksklusif hanya di iNews

Saksikan Final Canada Open 2024 malam ini hanya di iNews (Foto: ist)

MALAM Ini di iNews laga pamungkas BWF Super 500 Canada Open 2024 dimulai. Pertandingan yang berlangsung di Markin Macphail Center, Calgary, Canada, akan menyajikan aksi-aksi memukau dari para pemain top dunia.

Denmark menjadi negara yang mendominasi di laga puncak dan dipastikan sudah menyabet satu gelar juara dengan bertemunya Mathias Christiansen/Alexandra Bøje dengan Jesper Toft/Amalie Magelund.

Keduanya sama-sama membidik podium pertamanya di Canada Open 2024. Di pertandingan sebelumnya, Christiansen/Bøje berhasil menumbangkan wakil Taiwan dengan skor akhir 21:4 - 21:15 dalam dua game. Sementara Jesper TOFT/Amalie MAGELUND juga berhasil menghabisi wakil Taiwan dengan skor 21:19 - 21:14.

Pada laga final kedua, akan menampilkan perburuan gelar juara di sektor tunggal putri antara wakil Thailand, Busanan Ongbamrungphan dengan Line Kjærsfeldt wakil Denmark. Keduanya juga sama-sama bertekad memburu gelar juara pertamanya di Canada Open 2024.

Sementara di laga ketiga akan mempertemukan wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen dengan wakil Inggris, Ben Lane/Sean Vendy. Secara head to head, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen tetap diunggulkan, pasalnya pasangan ganda putra tersebut merupakan juara bertahan Canada Open.