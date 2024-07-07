MALAM Ini di iNews laga pamungkas BWF Super 500 Canada Open 2024 dimulai. Pertandingan yang berlangsung di Markin Macphail Center, Calgary, Canada, akan menyajikan aksi-aksi memukau dari para pemain top dunia.
Denmark menjadi negara yang mendominasi di laga puncak dan dipastikan sudah menyabet satu gelar juara dengan bertemunya Mathias Christiansen/Alexandra Bøje dengan Jesper Toft/Amalie Magelund.
Keduanya sama-sama membidik podium pertamanya di Canada Open 2024. Di pertandingan sebelumnya, Christiansen/Bøje berhasil menumbangkan wakil Taiwan dengan skor akhir 21:4 - 21:15 dalam dua game. Sementara Jesper TOFT/Amalie MAGELUND juga berhasil menghabisi wakil Taiwan dengan skor 21:19 - 21:14.
Pada laga final kedua, akan menampilkan perburuan gelar juara di sektor tunggal putri antara wakil Thailand, Busanan Ongbamrungphan dengan Line Kjærsfeldt wakil Denmark. Keduanya juga sama-sama bertekad memburu gelar juara pertamanya di Canada Open 2024.
Sementara di laga ketiga akan mempertemukan wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen dengan wakil Inggris, Ben Lane/Sean Vendy. Secara head to head, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen tetap diunggulkan, pasalnya pasangan ganda putra tersebut merupakan juara bertahan Canada Open.