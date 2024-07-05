Melaju ke Perempatfinal, Natsuki Nidaira Ditantang Wakil Denmark di Canada Open 2024, Saksikan Laganya Malam Ini Live Eksklusif di iNews

AKSI-aksi pebulu tangkis top dunia di BWF Super 500 Canada Open 2024 masih berlanjut. Kini, para pebulu tangkis top dunia tengah memperebutkan tiket menuju perempatfinal. Aksi mereka bisa disaksikan malam ini di iNews.

Natsuki Nidaira menjadi juara di US Open 2024 pekan lalu. Kini, dia melaju ke babak perempatfinal usai menumbangkan wakil Taiwan di babak kedua dalam tiga game dengan hasil akhir skor 22-20 dan 16-21, dan 21-15.

Pertarungan sengit sempat terjadi saat memasuki game pertama, Nadira yang berhasil unggul kemudian dengan cepat tersusul oleh lawan. Pebulu tangkis berusia 25 tahun itu lantas berhasil membalikkan keadaan hingga perebutan poin kritis pun terjadi.

Laga pun berhasil dimenangkan oleh Nidaira. Di babak perempatfinal, Natsuki Nidaira akan berhadapan dengan Line Kjærsfeldt pebulu tangkis asal Denmark yang pernah memenangi medali emas di 2015 European Games.