HOME SPORTS NETTING

Hasil Canada Open 2024: Praveen/Serena Melaju, Dejan/Gloria Tersingkir di Babak Pertama

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |10:12 WIB
Hasil Canada Open 2024: Praveen/Serena Melaju, Dejan/Gloria Tersingkir di Babak Pertama
Praveen/Serena ke 16 besar Canada Open 2024 (Foto: Instagram/Praveen Jordan)
A
A
A

NASIB berbeda didapat dua pasangan ganda campuran Indonesia di Canada Open 2024. Praveen Jordan/Serena Kani berhasil lolos ke babak 16 besar, sedangkan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja tersingkir.

Pertandingan berlangsung di Markin MacPhail Center, Calgary, Kanada pada Rabu (3/7/2024) waktu setempat. Keduanya berupaya memperebutkan tempat di babak 16 besar Canada Open 2024.

Praveen/Serena akhirnya berhasil melakoni debut sebagai ganda campuran baru Indonesia di turnamen itu. Debut keduanya sempat tertunda ketika mundur dari turnamen Amerika Serikat Terbuka (US Open) 2024.

Pertandingan debut Praveen/Serena pun berakhir dengan manis. Mereka berhasil mengalahkan wakil Israel, Misha Zilberman/Svetlana Zilberman. Praveen/Serena menumbangkan utusan Israel itu dalam dua gim dengan mudah 21-17, 21-17.

Kemenangan ini membuat Praveen/Serena melangkah ke babak 16 besar Canada Open 2024. Di babak itu, keduanya akan berhadapan dengan wakil Amerika Serikat, Joshua Yuan/Audrey Chang.

Berbeda nasib dengan Praveen/Serena, hasil kurang baik didapatkan oleh Dejan/Gloria. Ganda campuran ranking 17 dunia itu harus takluk dari pasangan baru Jerman, Jan Colin Voelker/Isabel Lohau.

Halaman: 1 2
1 2
