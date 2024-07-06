Jadwal Siaran Langsung Semifinal Canada Open 2024: Wakil Denmark Mendominasi, Saksikan Live Eksklusif di iNews Malam Ini!

TURNAMEN bulu tangkis BWF Canada Open 2024 memasuki babak semifinal. Ada kejutan besar yang hadir, di mana pebulu tangkis Denmark berhasil mendominasi semifinal dengan menempatkan wakil terbanyak.

Para pemain Denmark menunjukkan performa gemilang. Mereka berhasil menyingkirkan lawan-lawan kuat untuk mengamankan posisi di empat besar.

Di sektor ganda putra, pasangan Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Mereka berhasil menempatkan diri di semifinal setelah pertandingan sengit melawan pasangan wakil senegaranya Andreas Sondegaard/Jesper Toft dalam dua game dengan skor akhir 27-25 dan 21-13.

Pada babak semifinal, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen akan berhadapan dengan wakil dari Jepang, Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura. Menarik menantikan laga ini.

Kemenangan Kim/Anders menunjukkan kekompakan dan kerja sama yang solid dari pasangan Denmark. Selain dirinya, Denmark juga menempatkan wakilnya di sektor ganda campuran.