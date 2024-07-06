Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lolos ke Final Badminton Asia Championships 2024, Darren/Bernadine: Harus Sampai Juara!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |20:15 WIB
Lolos ke Final Badminton Asia Championships 2024, Darren/Bernadine: Harus Sampai Juara!
Darren/Bernadine melaju ke Final BAJC 2024 (Foto: PBSI)
GANDA campuran Indonesia, Darren Aurelius/Bernadine Anindya Wardana, memastikan tiket ke final Badminton Asia Junior Championships 2024. Darren/Bernadine mengalahkan wakil Korea Selatan, Lee Hyeong Woo/Cheon Hye In.

Berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (6/7/2024) sore WIB, pasangan Indonesia bermain apik sejak awal. Darren/Bernadine akhirnya menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-9 dan 21-18.

Usai pertandingan, Darren/Bernadine mengaku senang bisa melaju ke final. Namun, mereka juga belum puas dan berambisi mengincar gelar juara.

"Pastinya puji Tuhan bisa masuk ke final, tapi kami belum puas, harus sampai juara. Amin," ungkap Bernadine seusai laga.

"Hari ini kita main cukup enak dari gim pertama kita bisa mengambil momennya. Gim kedua sempat kekejar cuma kita fokus lagi, untung lawannya terakhir-terakhir juga mati sendiri," tambah Bernadine.

