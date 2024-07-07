Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Rebut Pole Position di Kualifikasi, George Russell Enggan Jemawa di F1 GP Inggris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |14:22 WIB
Rebut Pole Position di Kualifikasi, George Russell Enggan Jemawa di F1 GP Inggris 2024
George Russell bakal start terdepan di F1 GP Inggris 2024 (Foto: Reuters)
GEORGE Russell (Mercedes-AMG Petronas) enggan jemawa menatap balapan F1 GP Inggris 2024 walau mampu mengamankan pole position. Sebab menurutnya, dari segi kecepatan balap, mobilnya masih kalah cepat dibanding Red Bull Racing dan McLaren.

Russel berhasil menyabet pole position dalam kualifikasi GP Inggris 2024. Ini merupakan start terdepan ketiganya selama berkarier di F1 setelah GP Hungaria 2022 dan GP Kanada 2024 lalu.

Bagi para penonton tuan rumah, akhir pekan ini nampak sangat meyakinkan. Mereka memiliki tiga pembalap Inggris yang start di barisan terdepan dengan Lewis Hamilton dan Lando Norris (McLaren) berada di belakang Russel. Mereka menungguli sang jagoan Red Bull Racing, Max Verstappen, yang akan memulai dari urutan keempat.

Kali terakhir tiga pembalap Inggris mengamankan start dari tiga posisi terdepan adalah pada GP Afrika Selatan 1968 di Sirkuit Kyalami. Kala itu, Jim Clark berada di depan Graham Hill dan Jackie Stewart.

Sementara bagi Russel sendiri, performanya sedang meningkat akhir-akhir ini. Setelah pole position di Kanada, dia meraih kemenangan di Austria pada akhir pekan lalu dan kini dia kembali start terdepan di kandangnya.

Kendati demikian, pembalap berusia 26 tahun itu enggan jemawa menatap GP Inggris 2024 yang berlangsung pada Minggu (7/7/2024) pukul 21.00 WIB. Pasalnya, dia menilai mobilnya masih kalah cepat dibanding jet darat Norris dan Verstappen.

