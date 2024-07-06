Optimis, Zaki Ubaidillah Siap Kalahkan Wakil China di Perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2024

YOGYAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Moh. Zaki Ubaidillah, berhasil melangkahkan kaki ke perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2024. Pemain yang akrab disapa Ubed itu sukses menaklukkan Dhruv Negi dari India.

Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Mohammad Zaki Ubaidillah, optimis bisa memenangkan pertarungan melawan wakil China, Hu Zhe An di perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2024. Ia bahkan sudah yakin sebelum mengetahui lawannya.

Seperti yang diketahui, Zaki lolos ke perempatfinal usai Dhruv Negi dari India. Ia tampil meyakinkan hingga mampu menumpaskan lawannya tersebut.

Berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Jumat (5/7/2024) siang WIB, Zaki masih terlalu perkasa di babak 16 besar. Pemain unggulan delapan itu mengandaskan perlawanan Negi dengan skor 21-15, 16-21, dan 21-14.

Ubed pun mengaku sempat mengalami kesulitan untuk mengandaskan Negi. Permainan sengit terjadi ketika fokus pemain berusia 17 tahun sempat hilang, terutama di gim kedua. Untungnya, ia mampu bangkit di gim ketiga.

"Gim pertama mainnya sudah lumayan enak tapi kadang saya banyak mati sendiri. Gim kedua sempat ketinggalan juga trus ngejar tapi malah kebalik lagi. Fokusnya mulai hilang di gim kedua," ucap Ubed seusai laga.