Run Xperience 2024 Bakal Diikuti 3500 Peserta, Siap Dimanjakan dengan Keindahan TMII

EVENT Olahraga, Run Xperience 2024 akan diikuti 3500 peserta yang akan berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 11 Agustus 2024. Para pelari akan makin berkesan mengikuti ajang itu karena sambil menikmati keindahan deretan bangunan budaya Indonesia di sana.

Acara itu diselenggarakan oleh produsen air minum kemasan, Crystalin bekerja sama dengan Indonesia Muda Road Runner (IMRR). Ajang itu melihat tinggi peminat olahraga lari yang mana menurut aplikasi Garmin Connect, terjadi kenaikan hampir 80 persen aktivitas lari para user di Indonesia di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya.

Race Director IM Road Runner, Satrio Guardian mengatakan ajang itu ada tiga kategori, yakni 2,5 kilometer (KM), 5 kilometer (KM), dan 10 kilometer (KM). 10 KM diperuntukkan untuk para pelari profesional.

"Event ini tentunya akan menambah jumlah event dalam kalender event lari nasional dan mengakomodir antusiasme masyarakat Indonesia yang semakin tinggi terhadap olahraga lari," kata Satrio Guardian di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

BACA JUGA: Sandiaga Harap ASITA Run 2024 di Bali Mampu Dongkrak Pariwisata

Dia mengatakan pemilihan lokasi event di TMII tentunya dengan pertimbangan target peserta yang beragam. Itu mulai dari keluarga yang dapat mengikut Fun Run di kategori 2.5 KM, kategori 5 KM, dan 10 KM untuk para profesional runner.

"Kami dari IMRR yang telah berpengalaman sebagai race organizer akan menghadirkan pengalaman lari yang nyaman, aman dan menyenangkan bagi seluruh peserta di semua kategori," ucapnya.