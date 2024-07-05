Advertisement
Juara Umum ASEAN University Games 2024, Kontingen Indonesia Terus Incar Sejarah

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |00:52 WIB
Juara Umum ASEAN University Games 2024, Kontingen Indonesia Terus Incar Sejarah
Kontingen Indonesia juara umum ASEAN University Games 2024. (Foto: AUG 2024)
INDONESIA resmi keluar sebagai juara umum ASEAN University Games 2024 yang dilangsungkan di Surabaya dan Malang. Kepastian itu didapat setelah pada Kamis, 4 Juli 2024, kontingen Indonesia merebut 17 medali emas, 12 perak dan 10 perunggu.

Sejauh ini kontingen Merah Putih telah mengumpulkan 100 emas, 79 perak, 53 perunggu. Meski penyelenggaraan 21st ASEAN University Games Surabaya-Malang baru ditutup 6 Juli 2024, posisi Indonesia di puncak klasemen perolehan medali tak tergoyahkan.

Indonesia borong emas di AUG 2024 di cabang olahraga karate. (Foto: AUG 2024)

(Indonesia borong emas di AUG 2024 di cabang olahraga karate. (Foto: AUG 2024)

Ketua Kontingen Indonesia Del Asri bersyukur dengan status juara umum yang telah dikunci oleh Merah Putih. Sebagai informasi, Kontingen Indonesia berkekuatan 392 atlet yang turun di 247 nomor pertandingan dari 18 cabang olahraga yang dipertandingkan di AUG.

“Alhamdulillah, hari ini Kontingen Mahasiswa Indonesia bisa memastikan meraih target Juara Umum 21st AUG 2024 Surabaya-Malang saat masih ada 50 nomor pertandingan yang akan diperebutkan dalam dua hari ke depan,” kata Del Asri.

Ia mengatakan, prestasi membanggakan ini dapat diraih berkat kerja sama semua pihak yang telah berjuang untuk Merah Putih. Mulai dari atlet, pelatih, hingga tim pendukung sport science yang terdiri dari sports analyst, dokter spesialis kesehatan olahraga, psikolog olahraga, fisioterapi, paramedik dan masseur.

“Semua ini bisa dicapai karena kerja keras dan semangat juang tinggi dan performa luar biasa dari para atlet mahasiswa Indonesia saat pertandingan. Peran penting para pelatih cabang olahraga dalam mempersiapkan para atlet saat persiapan dan mengatur strategi jitu saat pertandingan. Jangan dilupakan juga tim pendukung sports science yang komplit mulai dari sports analyst, dokter spesialis kesehatan olahraga, psikolog olahraga, fisioterapi, paramedik dan masseur,” kata Del Asri

Halaman:
1 2
