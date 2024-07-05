Badminton Asia Junior Championships 2024: Zaki Ubaidillah Incar Lolos ke Final

YOGYAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Moh. Zaki Ubaidillah, membicarakan soal targetnya di Badminton Asia Junior Championships 2024. Dia membidik tiket final karena ingin membuktikan diri layak diperhitungkan di ajang junior se-Asia tersebut.

Pada babak 32 besar, pemain yang akrab disapa Ubed itu berhasil mengalahkan Le Minh Son asal Vietnam di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Kamis 4 Juli 2024. Unggulan kedelapan itu menang dengan skor 21-15 dan 21-4.

"Ya, dari awal saya sudah mencoba pukulan-pukulan untuk mengenakkan permainan. Ya udah mulai nyaman dan keluar semua variasi pukulan saya," ucap Ubed usai laga.

Sebagai andalan terdepan Indonesia di sektor tunggal putra, Ubed siap membuktikan diri. Bahkan, ia membidik target tinggi dengan mencapai final Badminton Asia Junior Championships 2024.