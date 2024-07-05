Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Badminton Asia Junior Championships 2024: Zaki Ubaidillah Incar Lolos ke Final

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |00:05 WIB
Badminton Asia Junior Championships 2024: Zaki Ubaidillah Incar Lolos ke Final
Moh Zaki Ubaidillah kala berlaga. (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Moh. Zaki Ubaidillah, membicarakan soal targetnya di Badminton Asia Junior Championships 2024. Dia membidik tiket final karena ingin membuktikan diri layak diperhitungkan di ajang junior se-Asia tersebut.

Pada babak 32 besar, pemain yang akrab disapa Ubed itu berhasil mengalahkan Le Minh Son asal Vietnam di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Kamis 4 Juli 2024. Unggulan kedelapan itu menang dengan skor 21-15 dan 21-4.

Tim Bulu Tangkis Indonesia Junior

"Ya, dari awal saya sudah mencoba pukulan-pukulan untuk mengenakkan permainan. Ya udah mulai nyaman dan keluar semua variasi pukulan saya," ucap Ubed usai laga.

Sebagai andalan terdepan Indonesia di sektor tunggal putra, Ubed siap membuktikan diri. Bahkan, ia membidik target tinggi dengan mencapai final Badminton Asia Junior Championships 2024.

Halaman:
1 2
