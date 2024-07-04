Alasan Shell Eco-marathon Digelar hingga 3 Kali di Sirkuit Mandalika

Direktur Teknis Shell Eco-marathon, Paul Johnson (tengah), mengungkap alasan ajang tersebut digelar hingga tiga kali di Sirkuit Mandalika (Foto: Okezone/Wikanto Arungbudoyo)

LOMBOK TENGAH – Shell Eco-marathon digelar untuk yang ketiga kalinya di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia. Direktur Teknis Shell Eco-marathon, Paul Johnson mengatakan, ada beberapa alasan di balik pemilihan itu.

Indonesia kembali menjadi tuan rumah Shell Eco-marathon. Ajang bertajuk Shell Eco-marathon Asia-Pasific and the Middle East 2024 itu dihelat di Sirkuit Mandalika, 3-6 Juli.

Ini merupakan kali ketiga secara beruntun ajang balap antar pelajar tersebut digelar di Indonesia atau tepatnya sejak 2022. Johnson mengatakan, ada alasan tersendiri mengapa Tanah Air menjadi tuan rumah hingga tiga kali, terutama di Sirkuit Mandalika.

“Kami senang jika kompetisi ini diselenggarakan di seluruh dunia. Bagus untuk menyelenggarakan ajang ini selama tiga tahun di Indonesia,” kata Johnson kepada awak media termasuk Okezone di Sirkuit Mandalika, Kamis (4/7/2024).

“Di mana, mungkin sedikit lebih mudah bagi tim-tim Indonesia untuk berpartisipasi, (untuk) belajar, dan menunjukkan bakat mereka,” imbuhnya.

Kemudian, Johnson menyoroti soal Sirkuit Mandalika yang sudah dikenal di dunia internasional lewat berbagai ajang balap seperti MotoGP, Superbike, Asian Road Race Championship, serta Asia Talent Cup. Belum lagi, sirkuit kebanggaan Indonesia ini punya fasilitas dan kondisi yang bagus.

“Sirkuit ini juga sudah dikenal dunia internasional, punya fasilitas yang bagus, dan trek yang dalam kondisi sangat bagus,” tukas Johnson.