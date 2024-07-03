Shell Eco-marathon Resmi Dibuka, 78 Tim Pelajar Adu Inovasi lewat Ajang Balapan

Shell Eco-marathon Asia-Pasific and the Middle East 2024 resmi dibuka di Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Shell Eco-marathon)

LOMBOK TENGAH – Shell Eco-marathon Asia-Pasific and the Middle East 2024 resmi dibuka. Ajang balap adu inovasi antar pelajar ini digelar mulai 3-6 Juli 2024 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebanyak 78 tim peserta dari 12 negara, termasuk Indonesia, akan bersaing menjadi tim dengan pengguna bahan bakar seefisien mungkin. Ajang balap ini dibagi menjadi dua kelas yakni prototype dan urban concept.

Prototype berfokus pada desain kendaraan ultra-efisien dan ringan, biasanya beroda tiga yang bertujuan untuk mengurangi hambatan serta memaksimalkan efisiensi sumber energi. Sementara itu, Urban Concept merupakan desain kendaraan konvensional roda empat yang hemat energi sesuai kebutuhan transportasi.

Peserta kemudian dapat memilih salah satu dari tiga jenis sumber energi yang dikompetisikan, yakni baterai elektrik, bahan bakar hidrogen, dan mesin pembakaran internal (bensin, etanol dan/atau diesel). Pemenang adalah tim mana yang bisa menghasilkan jarak tempuh terjauh dengan bahan bakar paling hemat.

Untuk dapat berkompetisi di ajang Shell Eco-marathon Asia-Pacific and the Middle East 2024, setiap tim harus melewati serangkaian inspeksi teknis (technical inspection) termasuk keamanan, sebagai syarat wajib untuk dapat lolos berlaga di sirkuit. Proses inspeksi sudah mulai dilakukan pada Rabu (3/7/2024).

Terdapat setidaknya 11 titik inspeksi yang harus dilewati setiap tim peserta untuk dapat mengikuti kompetisi ini. Prosedur pengecekan meliputi aspek teknis kendaraan hingga fitur-fitur keselamatan yang cukup ketat.

Tim Brunei Darussalam, Belia Tabah, berhasil lolos inspeksi teknis bersama dengan Semar Proto UGM dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Sejauh ini, baru 16 tim dari dua kelas tersebut yang lolos inspeksi.