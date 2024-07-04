Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Wimbledon 2024: Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Melesat ke Babak Kedua

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |20:23 WIB
Hasil Wimbledon 2024: Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Melesat ke Babak Kedua
Aldila Sutjiadi kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Wimbledon 2024 akan diulas dalam artikel ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Sutjiadi, berhasil melesat ke babak kedua pada sektor ganda putri Wimbledon 2024.

Aldila Sutjiadi tampil di sektor ganda putri dengan berduet bersama Asia Muhammad (Amerika Serikat). Aldila mengalahkan duet gado-gado, Martina Trevisan/Irina-Camelia Begu (Italia/Rumania) dua set langsung dengan skor 7-6 (8-6) dan 6-3).

Aldila Sutjiadi/Asia Muhammad

Dengan hasil tersebut, Aldila/Asia melangkah ke babak kedua Wimbledon 2024. Selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan pemenang laga antara duet Yulia Putintseva/Clara Tauson (Kazakhstan/Denmark) kontra Diana Shnaider/Elena Vesnina (Rusia).

Bermain di Lapangan 10 All England Club, London, Inggris, Kamis (4/7/2024) sore WIB, Aldila/Asia mendapat perlawanan sengit dari Trevisan/Begu sejak awal pertandingan. Mereka bahkan tertinggal 0-2 lebih dulu.

Akan tetapi, Aldila/Asia mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Setelah itu, mereka kesulitan untuk meladeni permainan lawan lagi sehingga kembali ketinggalan 3-5.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/40/3034662/juara-wimbledon-2024-carlos-alcaraz-ingin-miliki-karier-seperti-the-big-three-SKStgVEZUy.JPG
Juara Wimbledon 2024, Carlos Alcaraz Ingin Miliki Karier seperti The Big Three
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/40/3034447/wimbledon-2024-kalah-di-final-novak-djokovic-akui-kehebatan-carlos-alcaraz-HC1KMbbGTq.jpg
Wimbledon 2024: Kalah di Final, Novak Djokovic Akui Kehebatan Carlos Alcaraz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/40/3034247/hasil-final-wimbledon-2024-novak-djokovic-takluk-carlos-alcaraz-juara-10B5l2wBin.JPG
Hasil Final Wimbledon 2024: Novak Djokovic Takluk, Carlos Alcaraz Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/40/3033927/hasil-final-wimbledon-2024-kalahkan-jasmine-paolini-barbora-krejcikoba-juara-K8SgmjWn2E.JPG
Hasil Final Wimbledon 2024: Kalahkan Jasmine Paolini, Barbora Krejcikoba Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/40/3033688/hasil-semifinal-wimbledon-2024-carlos-alcaraz-tembus-final-usai-kalahkan-daniil-medvedev-spguNVqyiG.jpg
Hasil Semifinal Wimbledon 2024: Carlos Alcaraz Tembus Final Usai Kalahkan Daniil Medvedev
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/40/3032654/hasil-wimbledon-2024-jackson-withrow-aldila-sutjiadi-terhenti-di-babak-kedua-C1iVMGvCDO.jpg
Hasil Wimbledon 2024: Jackson Withrow/Aldila Sutjiadi Terhenti di Babak Kedua
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement