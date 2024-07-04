Hasil Wimbledon 2024: Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Melesat ke Babak Kedua

HASIL Wimbledon 2024 akan diulas dalam artikel ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Sutjiadi, berhasil melesat ke babak kedua pada sektor ganda putri Wimbledon 2024.

Aldila Sutjiadi tampil di sektor ganda putri dengan berduet bersama Asia Muhammad (Amerika Serikat). Aldila mengalahkan duet gado-gado, Martina Trevisan/Irina-Camelia Begu (Italia/Rumania) dua set langsung dengan skor 7-6 (8-6) dan 6-3).

Dengan hasil tersebut, Aldila/Asia melangkah ke babak kedua Wimbledon 2024. Selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan pemenang laga antara duet Yulia Putintseva/Clara Tauson (Kazakhstan/Denmark) kontra Diana Shnaider/Elena Vesnina (Rusia).

Bermain di Lapangan 10 All England Club, London, Inggris, Kamis (4/7/2024) sore WIB, Aldila/Asia mendapat perlawanan sengit dari Trevisan/Begu sejak awal pertandingan. Mereka bahkan tertinggal 0-2 lebih dulu.

Akan tetapi, Aldila/Asia mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Setelah itu, mereka kesulitan untuk meladeni permainan lawan lagi sehingga kembali ketinggalan 3-5.