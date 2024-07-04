Badminton Asia Junior Championships 2024: Tunggal Putra Pelatnas PBSI Bismo Raya Incar Titel di Nomor Individu

YOGYAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Bismo Raya Oktora, mengincar titel individu di ajang Badminton Asia Junior Championships 2024. Ia kembali menata kepercayaan diri usai gagal membawa Indonesia juara di kategori beregu.

Pada hari ini, Bismo sukses melangkah ke babak 32 besar dengan mengalahkan wakil Makau, Tong Chon In. Pada laga yang berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Rabu (3/7/2024), Bismo meraih kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-6, 21-7.

Sebagai pemain pelatnas PBSI, Bismo siap menerima tanggung jawab untuk meraih prestasi terbaik di ajang Badminton Asia Junior Championships 2024. Apalagi ia adalah penghuni pelatnas baru yang masuk pada tahun ini.

BACA JUGA: Zaki Ubaidillah Tak Ingin Terbebani Jadi Unggulan di Badminton Asia Junior Championships 2024

“Saya menilai kepercayaan diri sudah kembali setelah sebelumnya gagal menyumbangkan poin buat Indonesia. Saya termotivasi untuk bisa meraih gelar juara di turnamen Badminton Asia Junior Championships 2024 setelah gagal di nomor beregu campuran,” kata Bismo usai laga babak 64 besar.