Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Badminton Asia Junior Championships 2024: Tunggal Putra Pelatnas PBSI Bismo Raya Incar Titel di Nomor Individu

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |02:06 WIB
Badminton Asia Junior Championships 2024: Tunggal Putra Pelatnas PBSI Bismo Raya Incar Titel di Nomor Individu
Bismo Raya Oktora kala membela tim bulu tangkis Indonesia. (Foto: PBSI)
A
A
A

YOGYAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Bismo Raya Oktora, mengincar titel individu di ajang Badminton Asia Junior Championships 2024. Ia kembali menata kepercayaan diri usai gagal membawa Indonesia juara di kategori beregu.

Pada hari ini, Bismo sukses melangkah ke babak 32 besar dengan mengalahkan wakil Makau, Tong Chon In. Pada laga yang berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Rabu (3/7/2024), Bismo meraih kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-6, 21-7.

Tim Bulu Tangkis Indonesia

Sebagai pemain pelatnas PBSI, Bismo siap menerima tanggung jawab untuk meraih prestasi terbaik di ajang Badminton Asia Junior Championships 2024. Apalagi ia adalah penghuni pelatnas baru yang masuk pada tahun ini.

“Saya menilai kepercayaan diri sudah kembali setelah sebelumnya gagal menyumbangkan poin buat Indonesia. Saya termotivasi untuk bisa meraih gelar juara di turnamen Badminton Asia Junior Championships 2024 setelah gagal di nomor beregu campuran,” kata Bismo usai laga babak 64 besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/40/3079873/bawa-pulang-gelar-juara-piala-suhandinata-2024-tim-junior-bulutangkis-indonesia-dapat-apresiasi-dari-pbsi-HfrStfN56D.jpg
Bawa Pulang Gelar Juara Piala Suhandinata 2024, Tim Junior Bulutangkis Indonesia Dapat Apresiasi dari PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/40/3071027/hasil-semifinal-piala-suhandinata-2024-hajar-jepang-tim-bulu-tangkis-indonesia-ke-final-5ULzxRjZNr.jpg
Hasil Semifinal Piala Suhandinata 2024: Hajar Jepang, Tim Bulu Tangkis Indonesia ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/40/3070662/susah-payah-singkirkan-india-tim-bulu-tangkis-indonesia-bertekad-tampil-lebih-baik-di-semifinal-piala-suhandinata-2024-SKDNyVm8e2.jpg
Susah Payah Singkirkan India, Tim Bulu Tangkis Indonesia Bertekad Tampil Lebih Baik di Semifinal Piala Suhandinata 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/40/3031105/runner-up-di-bajc-2024-darren-bernadine-ingin-banggakan-nama-ganda-campuran-indonesia-fcirhnQBSX.jpg
Runner Up di BAJC 2024, Darren/Bernadine Ingin Banggakan Nama Ganda Campuran Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/40/3031093/bajc-2024-resmi-berakhir-kepulangan-jenazah-zhang-zhi-jie-ke-china-masih-tunggu-keputusan-keluarga-Ojr8jTUXBv.jpg
BAJC 2024 Resmi Berakhir, Kepulangan Jenazah Zhang Zhi Jie ke China Masih Tunggu Keputusan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/40/3031062/hasil-badminton-asia-junior-championships-2024-darren-bernadine-kalah-di-final-china-sapu-bersih-nomor-perorangan-GRe2QpY91C.jpg
Hasil Badminton Asia Junior Championships 2024: Darren/Bernadine Kalah di Final, China Sapu Bersih Nomor Perorangan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement