HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Diprediksi Tampil Menggila di MotoGP Jerman 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |13:32 WIB
Marc Marquez Diprediksi Tampil Menggila di MotoGP Jerman 2024
Marc Marquez diprediksi tampil kuat di MotoGP Jerman 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MARC Marquez (Gresini Racing) diprediksi bakal tampil menggila di MotoGP Jerman 2024. Pendapat tersebut disampaikan Mantan pembalap MotoGP, Massimiliano ‘Max’ Biaggi.

Biaggi mengatakan, Marquez bisa saja menggangu dominasi Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Jorge Martin (Ducati Pramac). Balapan MotoGP Jerman akan berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman pada Minggu (7/7/2024) mendatang. Balapan itu akan menjadi krusial karena berpeluang mengubah posisi di klasemen sementara MotoGP 2024.

Saat ini, Bagnaia hanya tertinggal 10 poin dari pemuncak klasemen Martin. Bagnaia yang tampil impresif berhasil meraih kemenangan beruntun dalam tiga seri balapan terakhir di MotoGP.

Namun demikian, balapan mendatang disebut bukan hanya tentang Bagnaia dan Martin. Max Biaggi memprediksi Marc Marquez akan membuat perbedaan di MotoGP Jerman 2024. Biaggi mengakui, Marquez adalah raja di Sirkuit Sachsenring.

Berdasarkan statistik, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- memang merupakan pembalap MotoGP terbanyak yang meraih kemenangan di sirkuit itu. Delapan kemenangan berhasil dicatatkan oleh Marquez dalam kurun 2013 – 2021.

“Sirkuit akan membuat segalanya lebih mudah baginya (Marquez), tapi saya tidak tahu seberapa besar perbedaannya. akan ada di antara kedua Ducati. Tapi Márquez bisa membuat perbedaan di Sachsenring,” kata Biaggi dikutip dari Motosan, Kamis (4/7/2024).

