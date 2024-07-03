Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tak Hanya Partisipasi, Tim Pelajar Indonesia Mampu Kompetitif di Shell Eco-marathon!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |21:10 WIB
Tak Hanya Partisipasi, Tim Pelajar Indonesia Mampu Kompetitif di Shell Eco-marathon!
Global General Manager Shell Eco-marathon, Norman Koch, menyebut tim pelajar Indonesia bakal tampil kompetitif di ajang tersebut (Foto: Okezone/Wikanto Arungbudoyo)
LOMBOK TENGAH – Tim pelajar Indonesia diyakini mampu tampil kompetitif pada Shell Eco-marathon Asia-Pasific and the Middle East 2024. Bahkan, sejumlah gelar diraih pada ajang serupa tahun lalu.

Shell Eco-marathon Asia-Pasific and the Middle East 2024 resmi dibuka di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia, Rabu (3/7/2024). Sebanyak 78 tim dari 12 negara akan bersaing di ajang balap tersebut.

Tim pelajar Indonesia tampil di Shell Eco-marathon Asia-Pasific and the Middle East 2024 (Foto: Okezone/Wikanto Arungbudoyo)

Sebagai tuan rumah, Indonesia kembali mengirim lebih dari 40 tim pelajar. Oleh karena itu, Indonesia menjadi negara yang mengirim peserta terbanyak di ajang Shell Eco-marathon Asia-Pacific and the Middle East 2024.

Tak hanya partisipasi, tim pelajar Indonesia terbukti mampu tampil kompetitif pada ajang ini. Hal tersebut diungkapkan Global General Manager Shell Eco-marathon, Norman Koch, kepada awak media.

“Sebagai manajer global, saya harus netral. Namun, Anda harus lihat papan hasil dari tahun lalu, tim-tim Indonesia salah satu yang paling kompetitif di kawasan ini. Mereka menjadi pemenang di tiga kategori tahun lalu,” ucap Koch kepada awak media, termasuk Okezone, Rabu (3/7/2024).

“Performa dan kualitas tim Indonesia bagus sekali,” imbuh lelaki asal Inggris itu.

Lebih lanjut, Koch berani mengatakan, tim-tim Indonesia akan tampil kompetitif pada Kejuaraan Regional Shell Eco-marathon Asia-Pasific and the Middle East 2024. Event tersebut akan dihelat Sabtu 6 Juli 2024.

“Lihatlah nanti ketika kejuaraan regional hari Sabtu. Saya bukan peramal, tetapi saya bisa bilang beberapa tim dari Indonesia bisa menjadi penantang untuk kejuaraan ini,” tukas Koch.

